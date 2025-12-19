Trump povukao drastičan potez! Masovna pucnjava bila je zadnji čavao u lijesu

Predsjednik Donald Trump suspendirao je američki program lutrije za zelenu kartu nakon masovne pucnjave na Sveučilištu Brown prošlog tjedna, u kojoj su ubijene dvije osobe, piše BBC.

Osumnjičeni, koji je identificiran kao Claudio Neves Valente (48), u četvrtak je pronađen mrtav. Inače portugalski državljanin u Sjedinjene Države ušao je putem programa raznolike imigrantske vize (DV1) 2017. godine te je dobio zelenu kartu.

Po odredbi Trumpa, Ministrica domovinske sigurnosti Kristi Noem izjavila je da je pauzirala program kako bi se "osiguralo da nijedan Amerikanac više ne bude povrijeđen zbog ovog katastrofalnog programa".

Prije se htio ukinuti program

Program je osmišljen da svake godine pruži 50 tisuća viza putem nasumičnog odabira među prijavana iz zemalja s niskim stopama useljenja u SAD.

U objavi na društvenim mrežama Noem je navela da se Trump još 2017. godine "borio da ukine" taj program nakon što je osam ljudi ubijeno u napadu kamionom u New Yorku.

Državljanin Uzbekistana Sayfullo Saipov, pristaša Islamske države koji služi višestruke doživotne kazne zatvora zbog tog napada, također je ušao u SAD putem programa DV1, prema riječima Noem.

The Brown University shooter, Claudio Manuel Neves Valente entered the United States through the diversity lottery immigrant visa program (DV1) in 2017 and was granted a green card. This heinous individual should never have been allowed in our country.



In 2017, President Trump… — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) December 19, 2025

Pronađen mrtav...

Njezini komentari uslijedili su samo nekoliko sati nakon što je Neves Valente pronađen mrtav u skladišnom objektu u Salemu, u saveznoj državi New Hampshire. Policija vjeruje da je postrjelna rana bila samonanesena.

Također su naveli da su videozapisi i dojave građana doveli istražitelje do lokacije za najam automobila, gdje su pronašli ime osumnjičenog i povezali ga s osobom od interesa, nakon šestodnevne potrage u više saveznih država.

Osumnjičeni je pronađen mrtav s torbom i dvama vatrenim oružjima. Dokazi iz automobila u blizini odgovarali su mjestu pucnjave na Sveučilištu Brown u Providenceu, izjavio je državni odvjetnik Rhode Islanda Peter Neronha.

Vjeruje se da je ubio i starog kolegu

Predsjednica Sveučilišta Brown, Christina Paxson, rekla je da je Neves Valente bio upisan na to elitno sveučilište od jeseni 2000. do proljeća sljedeće godine te da je studirao doktorat iz fizike. Dodala je da u vrijeme pucnjave "nije imao nikakvu aktivnu povezanost" sa Sveučilištem Brown.

Neves Valente u ponedjeljak u svom domu u Brooklineu, oko 80 kilometara od Providencea, ubio profesora MIT-a Nuna F. Gomesa Loureira (47), također portugalskog podrijetla, vjeruju dužnosnici. Policija je navela da su obojica krajem 1990-ih studirala na istom sveučilištu u Portugalu.

Slučajevi su povezani kada je osumnjičenikov automobil identificiran putem nadzornih kamera i svjedoka na Sveučilištu Brown. Isti je automobil uočen u blizini mjesta ubojstva profesora, koje se dogodilo samo dva dana kasnije. Vlasti zasad nisu iznijele mogući motiv ni za jedan od napada.

Napad na Sveućilištu Brown

Podsjetimo, dvoje studenata je ubijeno, a još devetero ozlijeđeno kada je naoružani napadač 13. prosinca upao u zgradu inženjerskog fakulteta Sveučilišta Brown i krenuo pucati tijekom završnih ispita.

Žrtve su identificirane kao Ella Cook (19), studentica druge godine iz Alabame, i uzbečko-američki Mukhammad Aziz Umurzokov (18), koji je tek započeo studij na tom sveučilištu.

