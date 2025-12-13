Pucnjava na Sveučilištu Brown: 'Pokušajte pobjeći, sakriti se ili boriti'
Trenutačno nije jasno je li itko ozlijeđen. Studentske novine Brown Daily Herald objavile su da snimke prikazuju 'nekoliko osoba kako leže na tlu u blizini Knjižnice znanosti'.
Policija je dobila dojavu o aktivnom napadaču na kampusu Sveučilišta Brown u Providenceu, u saveznoj državi Rhode Island, javlja Independent.
Oko 16.20 sati studenti su primili tekstualnu poruku s upozorenjem o napadaču u blizini zgrade Barus & Holley. Sveučilište ih je pozvalo da zaključaju vrata, utišaju mobilne telefone i ostanu skriveni do daljnjega. Također ih je podsjetilo na preporuku da, kao krajnju mjeru, pokušaju pobjeći, sakriti se ili boriti.
Otprilike 15 minuta kasnije, sveučilište je objavilo da je jedan osumnjičenik priveden, ali je studentima i dalje savjetovalo da ostanu skriveni.
Sveučilište Brown, koje pripada Ivy League skupini, ima oko 11.005 studenata, od kojih je većina preddiplomskih studenata.