FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NAPADAČ UHIĆEN? /

Pucnjava na Sveučilištu Brown: 'Pokušajte pobjeći, sakriti se ili boriti'

Pucnjava na Sveučilištu Brown: 'Pokušajte pobjeći, sakriti se ili boriti'
×
Foto: Rtl

Trenutačno nije jasno je li itko ozlijeđen. Studentske novine Brown Daily Herald objavile su da snimke prikazuju 'nekoliko osoba kako leže na tlu u blizini Knjižnice znanosti'.

13.12.2025.
23:34
danas.hr
Rtl
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Policija je dobila dojavu o aktivnom napadaču na kampusu Sveučilišta Brown u Providenceu, u saveznoj državi Rhode Island, javlja Independent.

Oko 16.20 sati studenti su primili tekstualnu poruku s upozorenjem o napadaču u blizini zgrade Barus & Holley. Sveučilište ih je pozvalo da zaključaju vrata, utišaju mobilne telefone i ostanu skriveni do daljnjega. Također ih je podsjetilo na preporuku da, kao krajnju mjeru, pokušaju pobjeći, sakriti se ili boriti.

Otprilike 15 minuta kasnije, sveučilište je objavilo da je jedan osumnjičenik priveden, ali je studentima i dalje savjetovalo da ostanu skriveni.

Trenutačno nije jasno je li itko ozlijeđen. Studentske novine Brown Daily Herald objavile su da snimke prikazuju „nekoliko osoba kako leže na tlu u blizini Knjižnice znanosti”.

Sveučilište Brown, koje pripada Ivy League skupini, ima oko 11.005 studenata, od kojih je većina preddiplomskih studenata.

PucnjavaSveucilisteSad
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
NAPADAČ UHIĆEN? /
Pucnjava na Sveučilištu Brown: 'Pokušajte pobjeći, sakriti se ili boriti'