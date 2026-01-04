FREEMAIL
OTVORILA DUŠU /

Potresna ispovijest udovice Saše Popovića o njegovim zadnjim trenucima: 'Tad sam i ja umrla'

Potresna ispovijest udovice Saše Popovića o njegovim zadnjim trenucima: 'Tad sam i ja umrla'
Foto: Antonio Ahel/ataimages/pixsell

Kako je istaknula, upravo je trenutak kada je saznala za Sašinu bolest bio najgori u njezinu životu. Do posljednjeg daha bila je uz njega, prateći ga na liječenjima i terapijama, ne odvajajući se od bolničkog kreveta

4.1.2026.
22:25
Hot.hr
Antonio Ahel/ataimages/pixsell
Pjevačica Suzana Jovanović izgubila je svog životnog partnera, supruga i oca svoje djece, Sašu Popovića, 1. ožujka 2025. godine. U emotivnom intervjuu za Kurir televiziju, u emisiji „Godina sa Suzanom“, prvi je put do detalja govorila o najtežim trenucima svog života – saznanju da je njezin suprug teško bolestan i o njegovim posljednjim danima.

Kako je istaknula, upravo je trenutak kada je saznala za Sašinu bolest bio najgori u njezinu životu. Do posljednjeg daha bila je uz njega, prateći ga na liječenjima i terapijama, ne odvajajući se od bolničkog kreveta.

Saša Popović liječio se na klinici u Parizu, gdje je primao terapije svaka dva tjedna. Upravo tamo Suzana i on saznali su da je kraj neminovan.

"Da je kraj, znali smo kada smo otišli primiti posljednju terapiju. Bio je ponedjeljak, jedva smo ušli u avion, već je tada teško hodao. Kada smo stigli u bolnicu, liječnici su odmah nakon analiza vidjeli da stanje nije dobro", ispričala je Suzana.

Rezultate su liječnici najprije priopćili Sandri, djevojci koja je bila s njima i prevodila, a potom je uslijedio trenutak koji Suzana opisuje kao najteži u životu – da suprugu mora reći da terapije više nema.

"Rekli su da, ako bi mu dali terapiju, to bi ga ubilo. A on je došao sav radostan, uvjeren da će je primiti i da se vraćamo kući. Ja to nisam mogla reći. To je za mene bilo nemoguće", rekla je pjevačica.

Potresna ispovijest udovice Saše Popovića o njegovim zadnjim trenucima: 'Tad sam i ja umrla'
Foto: Antonio Ahel/ataimages/pixsell

„Sule, znam. Ovo je kraj“

Iako mu nisu izravno izgovorili najtežu rečenicu, Saša je, kako Suzana kaže, sve shvatio sam.

"Držao me za ruku i rekao: „Sule, znam. Sve znam. Ovo je kraj.“ U tim trenucima on je tješio mene, a ne ja njega. Govorio mi je da ne plačem i da moram biti jaka zbog djece. To me najviše slomilo", ispričala je kroz suze.

Suzana priznaje da se tada potpuno raspala, dok je Saša, svjestan da se oprašta od života, pokazivao nevjerojatnu smirenost i snagu.

Potresna ispovijest udovice Saše Popovića o njegovim zadnjim trenucima: 'Tad sam i ja umrla'
Foto: Antonio Ahel/ataimages/pixsell

Posljednji dani

Nakon toga, liječnici su odlučili da mu daju vitamine, morfij protiv bolova i sredstva za uspavljivanje, kako bi mu olakšali posljednje dane.

"Liječnik mi je rekao da mu je ostalo još jedan, dva ili tri dana. Posljednja dva dana više nas nije ni čuo. Polako je tonuo u san", rekla je Suzana.

Saša Popović preminuo je u Parizu, okružen brigom i ljubavlju svoje obitelji. Njegov odlazak ostavio je neizbrisivu prazninu, ne samo u životu Suzane Jovanović, nego i na cijeloj estradnoj sceni regije.

 

OTVORILA DUŠU /
Potresna ispovijest udovice Saše Popovića o njegovim zadnjim trenucima: 'Tad sam i ja umrla'