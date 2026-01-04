Sučić i Inter uvjerljivi: Nerazzurri preskočili Modrićev Milan i vratili se na prvo mjesto
Hrvatski reprezentativac Nikola Moro je bio u početnoj postavi Bologne, ali je u poluvremenu ostao u svlačionici
Milanski Inter je u nedjelju pred svojim navijačima svladao Bolognu s 3-1 u posljednjoj utakmici 18. kola i tako ponovno zasjeo na vrh ljestvice talijanske Serie A.
Vodeći pogodak postigao je poljski reprezentativac Piotr Zielinski u 39. minuti, na asistenciju Lautara Martineza. Interov kapetan je u 48. minuti glavom postigao pogodak za 2-0 nakon ubačaja iz kuta Hakana Calhanoglu, a u 74. minuti je Marcus Thuram ramenom poslao loptu u mrežu za 3-0. Poraz Bologne ublažio je Santiago Castro u 83. minuti.
Hrvatski reprezentativac Nikola Moro je bio u početnoj postavi Bologne, ali je u poluvremenu ostao u svlačionici. Na drugoj strani je Petar Sučić ušao u igru u 67. minuti zamijenivši Hakana Calhanoglua.
Inter je u nedjelju uzvratio Bologni za poraz u polufinalu talijanskog Superkupa i ostvario 13. prvenstvenu pobjedu u ovoj sezoni te se s 39 bodova vratio na vrh ljestvice. Drugoplasirani Milan ima bod manje, a treći je aktualni prvak Napoli koji zaostaje za dva boda. Bologna je s 26 bodova na sedmoj poziciji.
Serie A - 18. kolo
Lazio - Napoli 0-2 (Spinazzola 13, Rrahmani 32)
Fiorentina - Cremonese 1-0 (Kean 90+2)
Verona - Torino 0-3 (Simeone 10, Casadei 87, Njie 90+1)
Inter - Bologna 3-1 (Zielinski 39, Martinez 48, Thuram 74/Castro 83)
Odigrano u petak i subotu:
Atalanta - Roma 1-0 (Scalvini 12)
Juventus - Lecce 1-1 (McKennie 49/Banda 45+2)
Genoa - Pisa 1-1 (Colombo 15/Leris 38)
Sassuolo - Parma 1-1 (Thorstvedt 12/Pellegrino 24)
Como - Udinese 1-0 (Da Cunha 18-11m)
Cagliari - Milan 0-1 (Rafael Leao 50)v
