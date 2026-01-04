Kreću pripreme i za jesenske prvake: Plavi u Zagrebu protiv austrijskog bundesligaša

Jesenski prvaci HNL-a kreću u zimske pripreme koje bi trebale popraviti temelje i gurnuti Plave prema novom naslovu prvaka.

Dinamo će u ponedjeljak odraditi okupljanje, ali bez treninga. Dan će biti rezerviran za testiranja i liječničke preglede uoči nastavka sezone, a utorak će donijeti i prvi trening Plavih pod palicom Marija Kovačevića.

Plavi će se 7. siječnja zaputiti prema Čatežu i tamo ostati do 17. siječnja. S priprema će se nakratko vratiti 15. siječnja u Metropolu.

U Zagrebu će se odigrati prijateljska utakmica u kojoj će Plavi će odmjeriti snage s austrijskim Hartbergom. Oni trenutačno zauzimaju četvrto mjesto tamošnje Bundeslige, a poznati s hrvatskih travnjaka tamo su Dominik Prokop, koji je nastupao za Goricu u sezoni 22./23. i Patrik Mijić, nekadašnji junior Dinama kojega se ljetos povezivalo s klubom.

Dinamo neće imati, kao ni prošle zime, puno vremena. Već 22. dočekuju FCSB, nakon čega slijedi nastavak prvenstva i ogled s Osijekom, a onda dolazi i posljednja utakmica ligaške faze Europske lige protiv Midtyllanda 29. siječnja.

