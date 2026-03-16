Mourinho ga drži u drugom planu, ali Hrvata žele Englezi i Talijani: Sprema li se novi transfer?

Hrvatski reprezentativac Franjo Ivanović mogao bi uskoro postati jedno od zanimljivijih imena na europskom nogometnom tržištu. Iako je tek prošlog ljeta stigao u redove Benfice, sve su glasnije priče da bi mladi napadač već u narednom razdoblju mogao razmotriti novu destinaciju, pogotovo zbog ograničene minutaže pod vodstvom trenera José Mourinho.

Ivanović je u Lisabon stigao 2025. godine nakon fantastične sezone u belgijskom prvaku Union Saint‑Gilloiseu. Tamo je briljirao s čak 21 pogotkom i sedam asistencija, čime je privukao pozornost brojnih klubova diljem Europe. Na kraju je Benfica bila najkonkretnija, pa je transfer realiziran za oko 22,8 milijuna eura, uz moguće bonuse i postotak od buduće prodaje koji je zadržao belgijski klub.

Portugalci su tada jasno pokazali koliko vjeruju u hrvatskog napadača, ugovor je potpisan do 2030. godine, dok njegova otkupna klauzula iznosi čak 100 milijuna eura.

Mourinhova hijerarhija i manja minutaža

Ipak, gotovo godinu dana kasnije situacija nije onakva kakvoj se Ivanović nadao. U momčadi koju vodi Mourinho još uvijek nije standardan u početnoj postavi, pa priliku najčešće dobiva s klupe. Za igrača koji se nalazi u godini u kojoj se lovi mjesto za odlazak na Svjetsko prvenstvo, takav status zasigurno nije idealan.

Unatoč tome, hrvatski napadač uspio je ostaviti trag kad god je dobio priliku. U dosadašnjem dijelu sezone upisao je 36 nastupa uz sedam pogodaka i dvije asistencije.

Važni trenuci u ključnim utakmicama

Posljednje utakmice pokazale su koliko Ivanović može biti važan za momčad. U velikom derbiju protiv FC Porto upisao je asistenciju za izjednačujući pogodak u remiju 2:2, dok je nekoliko dana kasnije zabio i dramatičan pobjednički gol u sudačkoj nadoknadi protiv Arouce.

Takve predstave nisu prošle nezapaženo. Prema informacijama koje prenosi nogometni insajder Ekrem Konur, za hrvatskog napadača interes pokazuju klubovi iz najjačih europskih liga. Među njima se posebno ističu engleski Brighton & Hove Albion i talijanski Como 1907.

Put od Rijeke do Europe

Ivanovićev uspon počeo je u Rijeci, gdje je odigrao 51 utakmicu te postigao 16 pogodaka uz četiri asistencije. Transfer u Belgiju bio je logičan korak naprijed, a ondje je brzo postao jedan od ključnih igrača u osvajanju naslova s Unionom.

Dobre igre donijele su mu i poziv u reprezentaciju Hrvatske. Za nacionalnu momčad dosad je upisao devet nastupa i dva pogotka, a s obzirom na njegov potencijal, mnogi vjeruju da bi tek trebao odigrati najvažniju ulogu u karijeri.

Iako u Benfici i dalje vjeruju u njegov potencijal, jasno je da bi veća minutaža mogla biti presudna u razvoju karijere. Upravo zato interes iz Engleske i Italije otvara novu mogućnost za hrvatskog napadača.

