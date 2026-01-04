FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
MAKSIMIRSKA KRIŽALJKA /

Brazilac 'otpilio' Plave: Dinamu propao transfer na kojem je radio mjesecima

Brazilac 'otpilio' Plave: Dinamu propao transfer na kojem je radio mjesecima
×
Foto: Igor Soban/pixsell

Dinamo ga je htio dovesti ove zime po isteku posudbe, plan je to koji je definiran još prošlog ljeta

4.1.2026.
17:01
Sportski.net
Igor Soban/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Dinamo je polusezonu HNL-a završio na vodećoj pozociji tablice, a vodstvo kluba radi i na eventualnim pojačanjima u zimskom prijelaznom roku za drugi i odlučujući dio sezone. 

Brazilski napadač Marcelo Ryan bio je velika želja Plavih, no od tog transfera neće biti ništa. 

"Jako sam sretan što sam obnovio ugovor s FC Tokyom. Velika mi je čast nastaviti nositi ovaj dres i predstavljati ovaj vrlo poseban klub. Jedva čekam da vas sve ponovno vidim na stadionu, osjetim energiju navijača i zajedno se borimo za još više postignuća. Sada mogu sa sigurnošću reći: Ja sam jedan od vas. Idemo!", napisao je 23-godišnji Marcelo Ryan na svom Instagramu nakon što je potpisao do 2028. godine. 

Dinamo je htio Ryana dovesti ove zime po isteku posudbe, plan je to koji je definiran još prošlog ljeta. Tadašnji zahtjevi iz Japana bili su previsoki pa su u Dinamu procijenili da je bolje krenuti po njega kad bude izlazio na tržište kao slobodan igrač.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by M. Ryan 🫡 (@marcelo.ryan)

S Dinamom se povezivao i ranije, no tada su Japanci tražili oko dva milijuna eura, što je za Dinamo bilo previše. Kasnije se cifra smanjila, ali pregovore su otežavali kalendar japanskog prvenstva koje traje do siječnja, kao i činjenica da je igrač bio na posudbi.

Napadač je prije Japana igrao za brazilsku Bahiju, a 2022. je prešao u Yokohamu. U ljeto 2024. prodan je u Sagan, koji ga je početkom ove godine posudio Tokiju na godinu dana. Ove sezone zabio je 13 golova u 35 nastupa, dok u japanskoj ligi ukupno ima 25 golova i šest asistencija u 83 utakmice. 

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatski nogometni savez trese veliki skandal, što će biti sa Svetinom?

DinamoBrazilacPojačanje
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
MAKSIMIRSKA KRIŽALJKA /
Brazilac 'otpilio' Plave: Dinamu propao transfer na kojem je radio mjesecima