Brazilac 'otpilio' Plave: Dinamu propao transfer na kojem je radio mjesecima

Dinamo je polusezonu HNL-a završio na vodećoj pozociji tablice, a vodstvo kluba radi i na eventualnim pojačanjima u zimskom prijelaznom roku za drugi i odlučujući dio sezone.

Brazilski napadač Marcelo Ryan bio je velika želja Plavih, no od tog transfera neće biti ništa.

"Jako sam sretan što sam obnovio ugovor s FC Tokyom. Velika mi je čast nastaviti nositi ovaj dres i predstavljati ovaj vrlo poseban klub. Jedva čekam da vas sve ponovno vidim na stadionu, osjetim energiju navijača i zajedno se borimo za još više postignuća. Sada mogu sa sigurnošću reći: Ja sam jedan od vas. Idemo!", napisao je 23-godišnji Marcelo Ryan na svom Instagramu nakon što je potpisao do 2028. godine.

Dinamo je htio Ryana dovesti ove zime po isteku posudbe, plan je to koji je definiran još prošlog ljeta. Tadašnji zahtjevi iz Japana bili su previsoki pa su u Dinamu procijenili da je bolje krenuti po njega kad bude izlazio na tržište kao slobodan igrač.

S Dinamom se povezivao i ranije, no tada su Japanci tražili oko dva milijuna eura, što je za Dinamo bilo previše. Kasnije se cifra smanjila, ali pregovore su otežavali kalendar japanskog prvenstva koje traje do siječnja, kao i činjenica da je igrač bio na posudbi.

Napadač je prije Japana igrao za brazilsku Bahiju, a 2022. je prešao u Yokohamu. U ljeto 2024. prodan je u Sagan, koji ga je početkom ove godine posudio Tokiju na godinu dana. Ove sezone zabio je 13 golova u 35 nastupa, dok u japanskoj ligi ukupno ima 25 golova i šest asistencija u 83 utakmice.

