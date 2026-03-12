FREEMAIL
KONFERENCIJSKA LIGA /

Legendarni kapetan uoči povijesne utakmice: 'Ovaj će igrač nedostajati, a prednost leži u ovome'

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Andrej Prskalo za Net.hr uoči utakmice Rijeke i Strasbourga

12.3.2026.
7:03
Roko Silov
Goran Kovacic/PIXSELL
Rijeka u četvrtak igra utakmicu osmine finala protiv Strasbourga - francuskog prvoligaša koji slovi kao favorit za osvajanje Konferencijske lige.

To ne treba čuditi kada znamo da je francuski klub završio prvi u ligaškoj fazi sa 16 od mogućih 18 bodova. Iz tog razloga kontaktirali smo nekog tko ima iskustva igranja velikih i teških utakmica za Rijeku - legendarnog kapetana Andreja Prskala.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Rijeka 'nema što izgubiti'

Prskalo, koji je najtrofejniji igrač u povijesti Rijeke, smatra da momčad s Rujevice ima ozbiljne šanse "potući" se s Francuzima, a priliku vidi i u tome da Rijeka "nema što izgubiti".

"Stvarno jedna šokantna utakmica. Mislim da je netko pisao scenarij da ne bi mogao bolje napisati. Rijeci se sve posložilo u toj utakmici i jako mi je drago da su se izborili za prolazak u polufinale kupa. Mislim da će im ta pobjeda dati krila i biti dodatna motivacija za Strasbourg," započeo je Prskalo, kojeg smo potom zamolili da prokomentira i utakmicu s Francuzima.

"Nažalost, ne pratim francusko prvenstvo, više pratim HNL i Milan. Ali sigurno je da je Strasbourg kvalitetan protivnik, što govori i njihova pozicija u Konferencijskoj ligi."

- Andrej Prskalo

"Gledajte, dvije su utakmice. I kroz dvije utakmice svašta se može desiti. Težak je protivnik, prvi su bili u Konferencijskoj ligi, ali ovo je za Rijeku već sada vrhunski rezultat. Ostvarili su taj povijesni uspjeh i po meni oni u utakmici s Francuzima nemaju što izgubiti. Oni mogu iz te utakmice samo dobiti... Ali da će biti teško, bit će".

Foto: Damir Skomrlj/CROPIX/imago sportfotodienst/Profimedia

Vjerujem u pozitivan rezultat

Našeg smo sugovornika zamolili da prokomentira i je li to što je prva utakmica na Rujevici prilika za Rijeku ili bi bolje bilo da je prva ipak u Strasbourgu.

"Ne znam. Ja sam uvijek više volio igrati drugu utakmicu doma, a prvu u gostima. No, kada gledate sve skupa - to je ipak 180 minuta 'kako god okrenete'. Sve je moguće i nema prevelike razlike između toga gdje se igra prva utakmica. Vjerojatno će Rijeka na Rujevici imati više šanse nego na gostovanju u Francuskoj," rekao je legendarni vratar Rijeke, pa nastavio: 

"Ja vjerujem da Rijeka može. Igraju dobro, šansu imaju i s dodatnom motivacijom i podrškom Rujevice mislim da mogu doći do pozitivnog rezultata," kaže Prskalo, koji je prokomentirao i stanje u momčadi.

"Ono što je dobro za Rijeku je to da je tu dosta dobrih igrača koji se mogu istaknuti. Imaju Fruka, Adu-Adjeija, Dantasa... Sve su to dobri igrači koji mogu zablistati i donijeti Rijeci pozitivan rezultat. Tko će to biti ne znam, ali vjerujem da netko hoće. Sve je moguće, pa tako i da Rijeka iznenadi," zaključio je Prskalo prije nego li je istaknuo problem:

"Jedini problem je po meni nedostatak Tea Barišića koji se stvarno pokazao kao jedan odličan stoper".

POGLEDAJTE VIDEO: Nakon što je Hajduk izgubio realne šanse za naslov prvaka, na Poljudu se okrenuli dalekoj budućnosti

 
