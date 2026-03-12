Orban objavio dramatičan video kako razgovara s obitelji: 'Prijete mojoj djeci i unucima'

"Ukrajinci prijete mojoj obitelji, djeci i unucima. Dobro su, ali sve ima svoje granice", poručio je u srijedu mađarski premijer Viktor Orban u objavi na društvenim mrežama, usred sve žešćih sukoba Kijeva i Budimpešte.

Orban je u srijedu objavio video u kojem navodno razgovara sa svojim kćerima preko telefona. "Sigurno ćete u vijestima vidjeti da Ukrajinci prijete ne samo meni, već i vama", kazao je oštro. "Moja djeca, unuci... Moramo ovo shvatiti ozbiljno, ali ne smijemo se bojati", gotovo je teatralno dodao.

Čini se kako Orban i njegovi saveznici koriste netrpeljivost s Ukrajinom kako bi skupili političke bodove uoči izbora sljedećeg mjeseca koji bi mogli ozbiljno poljuljati 16 godina dugu vladavinu Viktora Orbana i njegove nacionalističke vlade, prenosi Guardian.

Napetosti između Budimpešte i Kijeva

Vjeruje se da se mađarski premijer ovim putem referirao na riječi Hrihorija Omelčenka, umirovljenog političara koji je služio u ukrajinskoj sigurnosnoj službi SBU 1990-ih. On je u televizijskom intervjuu ranije ovoga tjedna sugerirao da bi osvetnici mogli progoniti Orbana ako ne promijeni svoje anti-ukrajinske stavove.

Ranije je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zaprijetio da će "predati njegovu adresu oružanim snagama", misleći na Orbana u izjavi zbog koje su, navodno, europski čelnici savjetovali ukrajinskog predsjednika da ublaži retoriku.

Okidač za nove napetosti na relaciji Mađarska-Ukrajina bila je tvrdnja Ukrajine da će joj trebati nekoliko tjedana za popravak naftovoda kroz koji prolazi ruska nafta do Mađarske, koji je oštećen u ruskom napadu dronom.

Orban je odgovorio stavljanjem veta na daljnje sankcije Europske unije Rusiji te dodatni zajam od 90 milijardi eura za Ukrajinu.

U eskalaciji koja je šokirala Kijev prošloga tjedna, mađarska antiteroristička policija je zaplijenila konvoj dva oklopna vozila u vlasništvu ukrajinske državne štedionice i uhitile sedmero Ukrajinaca koji su ga pratili.

