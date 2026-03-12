FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'SVE IMA GRANICE' /

Orban objavio dramatičan video kako razgovara s obitelji: 'Prijete mojoj djeci i unucima'

Orban objavio dramatičan video kako razgovara s obitelji: 'Prijete mojoj djeci i unucima'
×
Foto: Orbán Viktor/Facebook

Vjeruje se da se mađarski premijer ovim putem referirao na riječi Hrihorija Omelčenka, umirovljenog političara koji je služio u ukrajinskoj sigurnosnoj službi SBU 1990-ih

12.3.2026.
11:27
Dunja Stanković
Orbán Viktor/Facebook
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

"Ukrajinci prijete mojoj obitelji, djeci i unucima. Dobro su, ali sve ima svoje granice", poručio je u srijedu mađarski premijer Viktor Orban u objavi na društvenim mrežama, usred sve žešćih sukoba Kijeva i Budimpešte. 

Orban je u srijedu objavio video u kojem navodno razgovara sa svojim kćerima preko telefona. "Sigurno ćete u vijestima vidjeti da Ukrajinci prijete ne samo meni, već i vama", kazao je oštro. "Moja djeca, unuci... Moramo ovo shvatiti ozbiljno, ali ne smijemo se bojati", gotovo je teatralno dodao. 

Čini se kako Orban i njegovi saveznici koriste netrpeljivost s Ukrajinom kako bi skupili političke bodove uoči izbora sljedećeg mjeseca koji bi mogli ozbiljno poljuljati 16 godina dugu vladavinu Viktora Orbana i njegove nacionalističke vlade, prenosi Guardian. 

Napetosti između Budimpešte i Kijeva

Vjeruje se da se mađarski premijer ovim putem referirao na riječi Hrihorija Omelčenka, umirovljenog političara koji je služio u ukrajinskoj sigurnosnoj službi SBU 1990-ih. On je u televizijskom intervjuu ranije ovoga tjedna sugerirao da bi osvetnici mogli progoniti Orbana ako ne promijeni svoje anti-ukrajinske stavove. 

Ranije je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zaprijetio da će "predati njegovu adresu oružanim snagama", misleći na Orbana u izjavi zbog koje su, navodno, europski čelnici savjetovali ukrajinskog predsjednika da ublaži retoriku. 

Okidač za nove napetosti na relaciji Mađarska-Ukrajina bila je tvrdnja Ukrajine da će joj trebati nekoliko tjedana za popravak naftovoda kroz koji prolazi ruska nafta do Mađarske, koji je oštećen u ruskom napadu dronom. 

Orban je odgovorio stavljanjem veta na daljnje sankcije Europske unije Rusiji te dodatni zajam od 90 milijardi eura za Ukrajinu. 

U eskalaciji koja je šokirala Kijev prošloga tjedna, mađarska antiteroristička policija je zaplijenila konvoj dva oklopna vozila u vlasništvu ukrajinske državne štedionice i uhitile sedmero Ukrajinaca koji su ga pratili. 

POGLEDAJTE VIDEO: Ruska nafta stiže na Krk? Plenković ne otkriva hoće li popustiti Orbanu: 'Vidjet ćemo'

MađarskaViktor OrbanUkrajinaEuropska Unija
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx