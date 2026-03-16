Liječnici i nastavnici izlaze na ulicu: 'Socijalni dijalog je mrtav, Vlada ne radi ništa!'

Nastavnici i liječnici izlaze na ulicu. Šest sindikata javnih službi ide u prosvjed i to već ove subote, a čak 96 posto članova sindikata slaže se s tom odlukom.

Prosvjed, odnosno akcija nazvana "Sindikalno proljeće" održat će se u Zagrebu na Europskom trgu. Sindikalni vođe kažu kako je 190 tisuća radnika u javnim službama razočarano pregovorima s Vladom u kojima su, među ostalim, ostali bez tražene naknade za obrok.

Podsjetimo, 11 sindikata javnih službi odbilo je ponudu Vlade o rastu osnovice plaća za 1 posto u ovoj godini, za razliku od državnih službi, iako se povećanje sada odnosi na sve.

'Socijalni dijalog je mrtav'

"Ovi sindikati ne traže ništa ekskluzivno, oni samo traže da ih se uvažava, da ih se poštuje, da ih se sasluša, da se do rezultata dolazi razmjenom argumenata. I to je ono što mi želimo i ovi sindikati od toga neće odustati", poručio je Željko Stipić, predsjednik Školskog sindikata Preporod.

"Ja ću vam samo jedno još reći; socijalni dijalog je mrtav. Zašto je mrtav? Vlada Republike Hrvatske posebnom uredbom donosi visinu osnovice. Sindikate se sve manje sluša. Poslodavci, zdravstvene ustanove apeliraju, nemaju zdravstvenih djelatnika. I što vlada po tom pitanju zapravo radi? Jedno veliko ništa", rekao je Krunoslav Kušec, predsjednik Sindikata Zajedno.

Plaće nedovoljne za život

O prosvjedu i zahtjevima sindikata razgovarali smo s, Mihaelom Tinodi, farmaceutskom tehničarkom u KB Sveti Duh.

U Vašem se poslu stalno morate usavršavati, prate li Vaša primanja taj angažman?

Farmaceutski tehničar je prisutan u bolničkim ljekarnama i u širokim segmentima u zdravstvu, usavršavanje je konstantno, a primanje, naravno, ne prate to naše usavršavanje, ni onaj rad i trud kojem moramo biti spremni dati na našem radnom mjestu.

Koja je neka početna plaća?

Početna plaća se jako razlikuje. U domovima zdravlja ona u ljekarnama iznosi oko 900 eura. Ja osobno radim na centralnoj pripravi i citostatici, što je jedan odgovorniji posao i tu je plaća nekakvih 1300 eura, što nije dovoljno za život.

Ove subote iskazat ćete to nezadovoljstvo na prosvjedu, što konkretno očekujete?

Konačno se šest sindikata ujedinilo u izražavanju svog nezadovoljstva. Prvenstveno se traži dijalog s Vladom, vezano uz kolektivne ugovore, gdje su oni jednostrano odlučili koliki će nam biti dodatak na osnovicu, nismo ugovorili topli obrok. Traži se hitna revizija uredbe o vrednovanju radnih mjesta. Ministarstvo je priznalo svoju grešku, no jako se dugo čeka ta promjena uredbe pa nas jako zanima koliko dugo će trajati ta tišina. Traži se deset posto dodatka na COVID, koji ljudima nije isplaćen odavno i da se konačno donesu neke promjene, da ljudi požele raditi u zdravstvu.

Mislite li da ćete to postići?

Probat ćemo. Ovo je sad prvi korak jer 33 tisuće ljudi je iskazalo nezadovoljstvo i neslaganje s odlukama Vlade. Pa se nadamo da će nešto iz toga proizići, a ako neće, vidjet ćemo koji će biti daljnji koraci sindikata.

Jeste spremni na štrajk?

Ne znam Vam to reći. Nadamo se da do toga neće doći i da će neka reakcija od Vlade proizići kada vidi broj ljudi koji je nezadovoljan. Tome se nadamo jer nikome štrajk nije cilj, a ako će biti potreban, nažalost, morat ćemo ići i u tom smjeru.