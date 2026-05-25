Bez presedana! Prvi put u povijesti papa će osobno predstaviti encikliku: 'Otvorit će novu eru'

Papa Lav XIV. će danas osobno predstaviti svoju prvu encikliku - što je bez presedana u papinskoj tradiciji. Pape inače ne sudjeluju osobno na predstavljanju svojih dokumenata, bez obzira na njihovu važnost.

“Magnifica humanitas” (Veličanstveno čovječanstvo) bavi se zaštitom ljudske osobe u doba umjetne inteligencije. Objavljuje se danas, ali Lav XIV. ju je potpisao 15. svibnja, na 135. obljetnicu enciklike Rerum novarum pape Lava XIII.

Prema izvorima, dokument osuđuje upotrebu umjetne inteligencije u ratovanju te se bavi pitanjem o tome kako tehnologija ugrožava prava radnika.

Što su enciklike?

Enciklike su jedan od najviših oblika nauka koje papa upućuje članovima Crkve. Od pape Lava XIII. do danas ukupno je objavljeno 220 enciklika, ali velikom većinom prije izbora Ivana Pavla II. 1978. godine.

U prvoj polovici 20. stoljeća godina bez enciklike bila je prava iznimka, a potom ih je Pio XI. izdao 34, a Pio XII. čak 41, uvelike potaknut prijetnjama Drugog svjetskog rata i poratnog komunizma. Nasuprot tome, Ivan Pavao II. i Benedikt XVI. objavljivali otprilike jednu encikliku svake dvije godine.

Razlog padu broja enciklika leži i u učestalijim objavama drugih papinskih dokumenata - apostolskih pobudnica i apostolskih pisama.

Novi sukob s Trumpom?

Lav XIV. pokazuje zanimanje za pitanje umjetne inteligencije i dostojanstva rada još od prvog tjedna pontifikata. U danima nakon izbora u svibnju 2025. rekao je Zboru kardinala da je papinsko ime djelomično odabrao u čast Lava XIII., čija Rerum novarum (O novim stvarima) više od stoljeća oblikuje društveni nauk Crkve.

„U naše doba Crkva svima nudi riznice svog društvenog nauka kao odgovor na novu industrijsku revoluciju i razvoj umjetne inteligencije koji donose nove izazove u obrani ljudskog dostojanstva, pravde i rada", poručio je Lav XIV.

U svojoj poruci za Svjetski dan društvenih komunikacija u siječnju upozorio je da AI sustavi „sve više preuzimaju kontrolu nad produkcijom tekstova, glazbe i videa", dovodeći velik dio kreativne industrije u opasnost.

Osudio upotrebu umjetne inteligencije

U nedavnom govoru na rimskom sveučilištu Sapienza, osudio upotrebu umjetne inteligencije u ratovanju, navodeći sukobe u Ukrajini, Gazi, Libanonu i Iranu kao primjere „nehumane evolucije odnosa između rata i novih tehnologija u spirali uništenja."

Pojačao je i osudu američko-izraelskog rata s Iranom, izjavivši da „Bog ne blagoslivlja nijedan sukob." Još ranije je Trumpovu prijetnju uništenjem iranske civilizacije nazvao „potpuno neprihvatljivom" i upozorio da svaki napad na civilnu infrastrukturu krši međunarodno pravo.

Na predstavljanju enciklike sudjelovat će i Christopher Olah, suosnivač AI tvrtke Anthropic, koji se našao u sukobu s Trumpovom administracijom zbog odbijanja da joj da neograničenu kontrolu nad svojim AI sustavom za vojne i nadzorne svrhe.

Gerard O'Connell, dugogodišnji vatikanski dopisnik tjednika America koji prati Vatikan još od 1985. i autor je knjige o izboru pape Lava XIV., posebno naglašava duljinu dokumenta.

Prema njegovim izvorima, enciklika je opsežna, a nazočnost suosnivača Anthropica na predstavljanju sugerira da će papino stajalište o AI-u postati nova točka sukoba s Trumpovom administracijom.

Papini prioriteti

Andrea Gagliarducci, talijanski novinar i vatikanski analitičar za Catholic News Agency i ACI Stampa, smatra da dokument označava početak novog poglavlja u crkvenom socijalnom nauku.

„Magnifica Humanitas vjerojatno će otvoriti novu eru. Gleda prema novoj industrijskoj revoluciji koju donosi AI, prema novim globalnim neravnotežama koje proizlaze iz nove raspodjele rada, prema novom svijetu na koji je Crkva pozvana odgovoriti. Ovo neće biti jedina socijalna enciklika Lava XIV., ali bit će polazište vrijedno praćenja," napisao je Gagliarducci.

John Thavis, umirovljeni vatikanski dopisnik koji je pratio tri pontifikata, smatra da objava odmah postavlja prioritete novog pape.

„Prva enciklika pape obično ocrtava njegove prioritete, usredotočujući se na ono što on vidi kao ozbiljna društvena i moralna pitanja za moderni svijet," napisao je Thavis.

U svojoj prvoj godini papa je objavio i apostolsku pobudnicu Dilexi Te, nastavljajući nedovršeni rad pokojnog pape Franje, kojom poziva na promjene globalnog ekonomskog sustava radi suzbijanja nejednakosti.

Posljednju encikliku prije toga objavio je Franjo u listopadu 2024., pozivajući katolike da napuste „ludi pohod" za novcem.

Osim pape, današnjem predstavljanju enciklike okupit će se 'vatikanska elita' na čelu s državnim tajnikom Pietrom Parolinom i pročelnikom Dikasterija za nauk vjere kardinalom Víctorom Manuelom Fernándezom.