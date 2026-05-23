Papa posjetio 'trokut smrti', progovorio o mafiji: 'Svijet se mora oduprijeti'

Papa Lav XIV. u subotu je tijekom posjeta području u Italiji poznatom kao žarište ilegalnog odlaganja otrovnog otpada, osudio tvrtke koje ostvaruju "vrtoglavu" dobit na račun onečišćenja okoliša.

Tijekom posjeta Acerri, gradiću u blizini Napulja, papa je pozvao svijet da "se odupre iskušenju moći i bogaćenju povezanim s praksama koje zagađuju zemlju, vodu, zrak i društveni suživot".

Papa Lav XIV. je rekao da želi doći u to područje 220 kilometara južno od Rima poznato kao "Zemlja vatre" kako bi "sakupio suze" obitelji koje su izgubile voljene zbog onečišćenja. Europski sud za ljudska prava prošle je godine presudio da vlasti nisu uspjele zaštititi stanovnike od utjecaja i bolesti zbog odlaganja otpada od barem 1988. godine.

Svetog Oca, koji je stigao ​​sunčanog proljetnog dana papamobilom na trg u Acerri, dočekali su ljudi koji su mahali malim žuto-bijelim vatikanskim zastavama, a neki su isticali slike svojih članova obitelji koji su preminuli.

Lav XIV., prvi papa iz SAD-a, koji će u ponedjeljak objaviti svoj prvi veliki dokument, rekao je da je "beskrupuloznim ljudima i organizacijama predugo bilo dopušteno djelovati bez kazne". Tijekom svog četverosatnog posjeta Acerri, osvrnuo se i na "vrtoglave profite nekolicine, koja je gluha na potrebe ljudi, njihov rad i njihovu budućnost". Susreo se i sa žrtvama.

Godinama je prikupljanje, obrada i odlaganje smeća u južnoj Italiji uglavnom bilo u rukama male skupine privatnih vlasnika, čiji su ugovori nekad i povezani s Camorrom, mafijaškom skupinom koja djeluje oko Napulja.

'Trokut smrti'

U siječnju 2025. Europski sud utvrdio je da su talijanske vlasti više puta propustile poduzeti mjere kako bi zaustavile ilegalno odlaganje otpada u regiji poznatoj i kao "trokut smrti", zbog neuobičajeno visokih stopa raka među lokalnim stanovništvom.

Sud je talijanskoj vladi dao dvije godine da uspostavi sveobuhvatnu bazu podataka o mjestima odlaganja toksičnog otpada i obavijesti javnost o rizicima.

Premijerka Giorgia Meloni u veljači 2025. imenovala je talijanskog generala za čelnika radne skupine usmjerene na pomoć žrtvama i čišćenje okoliša.

Papa će u ponedjeljak objaviti svoju prvu encikliku, poveći tekst, kao poruku za 1,4 milijarde katolika u svijetu. Očekuje se da će se baviti porastom umjetne inteligencije i načinom na koji se ta tehnologija koristi u ratovanju i osporavanju prava radnika.