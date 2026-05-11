Nadbiskup Kutleša: Socijalni nauk Crkve je živa misao koja se pretače u ljubav na djelu

Zbog sve većih društvenih nejednakosti u svijetu u kojem tehnološki napredak ne prati moralni razvoj i u kojem se pojavljuju novi oblici siromaštva, socijalni nauk Crkve iznova postaje neprocjenjiv kompas, rekao je u ponedjeljak nadbiskup Dražen Kutleša.

Zagrebački nadbiskup je te riječi uputio na predstavljanju knjige "Promicanje i oživotvorenje socijalnog nauka Crkve u Hrvatskoj" i na proslavi 35. obljetnice svečane akademije posvećene enciklici pape Lava XIII. 'Rerum novarum' (O novim stvarima), temeljnog dokumenta socijalnog nauka Crkve objavljenog 15. svibnja 1891.

"U vremenu sve većih društvenih nejednakosti, u svijetu u kojemu tehnološki napredak nerijetko ne prati moralni razvoj, socijalni nauk Crkve iznova postaje neprocjenjiv kompas. On nas podsjeća da se dostojanstvo osobe ne temelji na tržišnoj vrijednosti, nego na činjenici da je svaka ljudska osoba stvorena na sliku Božju", rekao je Kutleša na svečanosti u Nadbiskupijskome pastoralnom institutu.

Podsjetio je da je sveti Ivan Pavao II., u enciklici Centesimus annus, naglasio da je enciklika Rerum novarum bila početak modernoga socijalnog nauka Crkve, ali i neprestani poziv da se sučelimo s "novim stvarima" svakog naraštaja.

"Naša stvarnost danas donosi vlastite izazove: krhkost obitelji, gubitak smisla rada, isključivost i ideološke napetosti, demografsko osiromašenje, migracije, nove oblike siromaštva", istaknuo je Kutleša i ocijenio da to zahtijeva produbljeno promišljanje o onome što Crkva već više od stoljeća uči o dostojanstvu rada, pravednoj plaći, solidarnosti i općemu dobru.

Socijalni nauk Crkve je živa misao

Po njegovim riječima, socijalni nauk Crkve nije teorijska zgrada zatvorena u knjigama, nego živa misao koja se pretače u ljubav na djelu, navodeći riječi pape Benedikta XVI. u Caritas in veritate da je to "ljubav koja se izražava u društvu".

"Bez te ljubavi strukture postaju beživotne, a društva hladna i nehumana", poručio je.

Podsjetio je da je prije 35 godina svečana akademija o stotoj obljetnici 'Rerum novarum' urodila osnivanjem Centra za promicanje socijalnog nauka Crkve i Katedre socijalng nauka Crkve na Katoličkom bogoslovnom fakultetu, ali da ta obljetnica "nije samo spomen na prošlost, nego i poziv da pogledamo u budućnost s uvjerenjem da socijalna misao Crkve ima i dalje živu, proročku snagu".

"To je okupljanje bilo duboko prožeto vjerom da se Evanđelje mora utjeloviti u svakome povijesnom trenutku i to osobito u društvenome, gospodarskome i kulturnome životu naroda", rekao je Kutleša.

Istaknuo je da je poziv koji je u tim vremenima ponavljao kardinal Franjo Kuharić, da "Crkva mora biti savjest društva" vrijedi i danas. Pozvao je sve, "svatko u svojemu zvanju", da budu svjedoci društvene nade.

"Neka ovaj jubilej bude poticaj da ponovno otkrijemo kako svetost ima i socijalno lice – lice poštenoga rada, solidarnosti s najslabijima, brige za zajednički dom i poštovanja dostojanstva svakog čovjeka", zaključio je Kutleša.

Predsjednik Upravnog vijeća Centra HBK za promicanje socijalnog nauka Crkve, đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić je rekao kako postoje najave da će aktualni papa Lav XIV. 15. svibnja izaći sa svojom socijalnom enciklikom.

