Hrvati otkrili što misle o prvoj godini pontifikata pape Lava XIV.

Prva je godina pontifikata Pape Lava XIV., a obilježava ju posjetom Pompejima i Napulju na jugu Italije. Praćen ovacijama vjernika, 70-godišnji papa stigao je u svetište Djevice od Svete Krunice u Pompejima, nedaleko od ostataka drevnog rimskog grada, gdje je služio svetu misu.

Vjernicima je poručio da je danas morao doći ovdje kako bi svoju službu stavio upravo pod zaštitu Svete Djevice. Za novog poglavara Katoličke crkve Robert Francis Prevost izabran je nakon dvodnevne konklave. Svoj ured je vratio u papinsku palaču, a u rujnu je počeo i javno kritizirati sunarodnjaka Trumpa i njegove tvrde imigracijske politike te rat u Iranu, što je izazvalo oštre reakcije američkog predsjednika.

"Dvije brige u svijetu ostaju jednako važne, kao i uvijek - obitelj, koja trpi zbog slabljenja bračnih veza, i mir, koji ugrožavaju međunarodne napetosti i gospodarstvo koje daje prednost trgovini oružjem umjesto poštovanju ljudskog života", kazao je Papa.

Papu krasi mir i univerzalnost

Mnogi hrvatski svećenici i sestre, misle kako je smirenost i univerzalnost pape Lava XIV., ono što ga je najviše krasilo prvih 12 mjeseci njegova pontifikata.

Časna sestra Valerija Kovač, profesorica na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu ističe Papino poznavanje raznolikosti Crkve u svijetu.

"Meni se čini s obzirom na njegovu biografiju, na njegove nadarenosti i službe koje je vršio na tri kontinenta, da on možda od ovoih prošlih, suvremenih Papa, osobno najviše poznaje baš Katoličku crkvu u njezinoj raznolikosti, teritorijalnoj, kulturalnoj i nacionalnoj. I to je jako dobro, u današnje vrijeme kada se isto Katolička crkva ne svodi samo na Rim, na centralizam u Europi", kazala je.

Što mislite o prvoj godini pontifikata pape Lava XIV.?

U našoj Temi dana pitali smo vas: "Što mislite o prvoj godini pontifikata pape Lava XIV.?" U nastavku donosimo neke od vaših komentara koje ste podijelili na Facebook stranici net.hr-a.

Albina Škrinjar piše najljepšim riječima o Papi. "Podrška! Realan, komunikativan i dosljedan. Poživi ga, Bože, i daj mu snage i zdravog razuma i u budućnosti."

"Rezultati su mu nevidljivi, baš kao i ono što propagira i u što vjeruje", kritizirala je aktualnog Papu gospođa Marijana Lazanec. Slično razmišlja i gospodin Prelec Zdenko koji u komentaru piše: "Ne vidim baš nikakve rezultate njegova rada."

Slava Kuljiš našu Facebook anketu zaključuje u pozitivnom tonu: "Dostojan da bude papa. Najmlađi od bivših, otvorenog uma, govori strane jezike što čini komunikaciju lakšom. Sve u svemu, odličan."