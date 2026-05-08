Godina koja je mnogo toga promijenila! Papa Lav XIV. obilježava godišnjicu kao poglavar Katoličke Crkve

Papa Lav XIV. u petak obilježava godinu dana kao poglavar Katoličke Crkve posjetom južnoj Italiji, vraćajući se svojim vjernicima nakon više tjedana kojima je dominirao sukob s Washingtonom.

Prvi američki papa obilježit će godišnjicu svojega izbora 8. svibnja 2025. u Pompejima i Napulju, započinjući posjet u svetištu koje je osnovao bivši sotonistički svećenik.

Sedamdesetogodišnji papa stići će neposredno prije 9 sati u svetište Djevice od Ružarija u Pompejima, nedaleko od ruševina drevnoga rimskog grada uništenog u vulkanskoj erupciji.

Ondje se nalazi tijelo Bartola Longa, sveca iz 19. stoljeća koji je ponovno otkrio svoju katoličku vjeru nakon što je dio života proveo kao sotonistički svećenik.

Papa Lav ondje će služiti i misu te će proći papamobilom kroz mnoštvo, a očekuje se da će misi prisustvovati deseci tisuća vjernika.

Uoči njegova posjeta na trgu ispred bazilike postavljene su stotine stolaca, a radnici obavljaju zadnje tonske probe na pozornici na kojoj će se pojaviti papa.

Mještanka Nicoletta Barbato (51) rekla je da volontira za dobrotvornu organizaciju koja pomaže obiteljima u nepovoljnom položaju s čijim će se članovima Lav sastati u petak. Dodala je da će papa blagosloviti bebu iz jedne od tih obitelji.

"Nadam se da će petomjesečna beba biti blagoslovljena", rekla je.

Svetište je važno zbog snažne povezanosti s američkim papom koji je u svome prvom obraćanju s balkona vatikanske bazilike sv. Petra spomenuo Blaženu Djevicu Mariju od Krunice (Gospu od Ružarija) iz Pompeja.

Nakon toga će papa Lav krenuti prema obližnjem Napulju, gdje će iskazati duboku počast relikvijama San Gennara, zaštitnika grada i pozdraviti mnoštvo na Piazzi del Plebiscito.

Ovaj jednodnevni izlet označava prvi od nekoliko kratkih pastoralnih papinih posjeta planiranih tijekom ovoga ljeta po Italiji, a uslijedit će dva tjedna nakon turneje po četirima afričkim državama.

No njegova turneja, kao i priprema za petak i obljetnicu, zasjenjeni su prošlomjesečnim Trumpovim napadom na Lava zbog njegova otvorenog antiratnog stava.

Papa Lav u četvrtak se u Vatikanu sastao s američkim državnim tajnikom Marcom Rubiom, koji je tom prilikom nastojao popraviti međusobne veze.

Američki glasnogovornik pozdravio je "snažan odnos" između Vatikana i Svete Stolice, dok je dužnosnik AFP-u rekao da su razgovori bili "prijateljski i konstruktivni". U kratkoj izjavi Vatikan je kazao da su Sveta Stolica i Sjedinjene Države razgovarale o "potrebi neumornog rada za mir".

Brojni Lavovi prethodnici, među kojima i papa Franjo, Benedikt XVI. i Ivan Pavao II., molili su u svetištu u Pompejima, poznatom po dobrotvornim djelima.

AFP ističe kako je svetište snažno povezano s Lavom XIII. - papom iz 19. stoljeća koji je nadahnuo aktualnog papu svojim zalaganjem za radnike, a svetište je 1901. godine pretvorio u papinsku baziliku.

Njegova utemeljitelja, Bartola Longa, blaženim je 1980. proglasio papa Ivan Pavao II., a svetim ga je proglasio papa Lav u listopadu 2025.

U Pompejima će se Lav sastati sa skupinom ljudi kojoj pomažu dobrotvorni programi svetišta, pomolit će se pred staklenom vitrinom u kojoj se nalazi Longovo očuvano tijelo unutar svetišta i ondje će služiti misu.

Potom će helikopterom biti prevezen u Napulj, odakle će krenuti prema Duomu, katedrali u kojoj se nalaze relikvije svetog Gennara. Ondje će održati govor.

Nakon toga će Lav pozdraviti mnoštvo koje će se okupiti na golemom trgu - Piazzi del Plebiscito ispred bazilike svetoga Franje Paolskog te će u njoj, prije nego što napusti grad, održati još jedan govor.