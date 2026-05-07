Nakon Trumpovog ispada protiv Pape, Rubio leti u Rim: Jedan detalj je posebno neobičan

Američki državni tajnik Marco Rubio će se u četvrtak sastati s papom Lavom XIV. u Vatikanu dok američki predsjednik tjednima kritizira poglavara Katoličke Crkve zbog ratu u Iranu, javlja Reuters.

Rubio, koji je također Trumpov savjetnik za nacionalnu sigurnost, trebao bi oko 11.15 stići u Apostolsku palaču u Vatikanu na prvi susret pape i člana Trumpove administracije u gotovo godinu dana. Očekuje se da će sastanak iza zatvorenih vrata trajati oko pola sata nakon čega će se Rubio također sastati sa šefom vatikanske diplomacije Pietrom Parolinom.

Lav, prvi papa iz Sjedinjenih Američkih Država, razljutio je Trumpa kada je počeo kritizirati američko-izraelski rat protiv Irana i protuimigrantske politike Trumpove administracije. Američki predsjednik je proteklih tjedana nastavio s neviđenim nizom javnih napada na papu, što su kritizirali kršćani iz svih dijelova političkog spektra.

Trump je u ponedjeljak lažno ustvrdio da papa vjeruje da je u redu da Iran nabavi nuklearno oružje te kazao da Lav "ugrožava mnogo katolika" svojim protivljenjem ratu.

Papa Lav je novinarima nakon najnovijeg napada rekao da širi kršćansku poruku mira. Papa također čvrsto odbacuje tvrdnju da podržava nuklearno oružje koje je prema nauku Crkve nemoralno. "Misija Crkve je propovijedati Evanđelje, propovijedati mir", kazao je papa. "Crkva je također godinama govorila protiv svega nuklearnog oružja, o tome nema sumnje", dodao je.

Američki veleposlanik očekuje 'iskren' razgovor

Lav, koji u petak obilježava godinu dana otkako je došao na čelo Crkve s 1,4 milijarde pripadnika, proteklih tjedana sve otvorenije nastupa na svjetskoj pozornici.

Tijekom prošlomjesečne turneje po četirima afričkim zemljama, osudio je smjer globalnog rukovodstva te kazao da svijet "pustoši šačica tirana", za što je kasnije kazao da se nije izravno odnosilo na Trumpa.

Rubio je katolik kao i američki potpredsjednik JD Vance. Dvojac se s Lavom sastao prije godinu dana nakon papine inauguracijske mise. Rubio je na brifingu u Bijeloj kući u utorak rekao da očekuje da će s Lavom raspravljati o Kubi i zabrinutosti glede religijskih sloboda diljem svijeta. U Rim leti bez novinara u svojoj pratnji, što je neuobičajeno za američkog državnog tajnika.

Američki veleposlanik u Vatikanu Brian Burch je novinarima ranije u utorak rekao da će razgovor pape i Rubija vjerojatno biti "iskren". Rubio dolazi u dvodnevni posjet Rimu. U petak će se sastati i s talijanskom premijerkom Giorgiom Meloni, koja je branila papu od Trumpa.

Talijanski ministar obrane Guido Crosetto također je kazao da rat u Iranu ugrožava američko globalno vodstvo, izražavajući zabrinutost zbog potencijalne nuklearne eskalacije.

