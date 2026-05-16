Nakon Trumpa, i Putin ide u Kinu: Otkriveno o čemu će pričati sa Xijem

Foto: Liu Bin/Xinhua News/Profimedia

16.5.2026.
10:10
Hina
Ruski predsjednik Vladimir Putin posjetit će Kinu 19. i 20. svibnja, objavio je u subotu Kremlj.

Za vrijeme tog posjeta, koji će se održati samo nekoliko dana nakon posjeta Kini američkog predsjednika Donalda Trumpa, ruski će čelnik s kineskim kolegom Xi Jinpingom razgovarati o načinima "daljnjeg jačanja sveobuhvatnog partnerstva i strateške suradnje" između Rusije i Kine, objavio je isti izvor.

Putin i Xi će "razmijeniti mišljenja o ključnim međunarodnim i regionalnim pitanjima" i potpisati zajedničku deklaraciju na kraju razgovora, kaže se u objavi.

U sklopu ovog posjeta planiran je i sastanak s kineskim premijerom Li Qiangom radi rasprave o gospodarskoj i trgovinskoj suradnji između Moskve i Pekinga.

Ključan ekonomski partner

Peking smatra Moskvu ključnim partnerom u oblikovanju novog, multipolarnog, postzapadnog svjetskog poretka.

Dok Kina redovito poziva na mirovne pregovore i poštivanje teritorijalnog integriteta svih zemalja - implicitno uključujući i Ukrajinu - nikada nije osudila Rusiju zbog njezine ofenzive pokrenute u veljači 2022. i predstavlja se kao neutralna strana.

Opovrgava optužbe o opskrbi obiju strana smrtonosnim oružjem i o isporuci vojnih komponenti Rusiji za njezinu obrambenu industriju. Okrivljuje Zapad za produljenje neprijateljstava naoružavanjem Ukrajine.

Kina, ključan ekonomski partner Rusije, najveći je svjetski kupac ruskih fosilnih goriva, uključujući naftne derivate, čime pokreće ratni stroj.

Vladimir Putin posjećuje Kinu samo nekoliko dana nakon njegova američkog kolege Donalda Trumpa, koji se više od godinu dana pozicionira kao posrednik u ukrajinskom sukobu.

Trump je iz Kine otputovao u petak, hvaleći "fantastične" trgovinske sporazume, ali pritom nije spomenuo nikakav napredak u globalnim neslaganjima, poput rata s Iranom, nakon dvodnevnih sastanaka na vrhu sa svojim kolegom Xi Jinpingom.

