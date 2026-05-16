Policija najavila drastično povećanje kazni za motocikliste: 'Ova situacija ih košta života'

Zabrinjavajući podaci s hrvatskih prometnica pokazuju da svaka treća osoba koja je poginula na cesti bila je vozač motocikla ili mopeda. Od početka godine život je izgubilo već 15 motociklista, a u nesrećama sa smrtnim ishodom upravo su oni bili krivci u više od dvije trećine slučajeva, odnosno u čak 71 posto.

Zbog crnog trenda, zagrebačka policija najavila je veliku akciju pojačanog nadzora, s posebnim naglaskom na brzinu, koja se opetovano pokazuje kao ključni uzrok najtežih stradavanja.

Krešimir Mišić, voditelj Službe prometne policije PU zagrebačke, otkrio je koji su najveći rizici i zablude koje vozače na dva kotača stoje života.

Iako će iskusni policajci kao glavni uzrok nesreća uvijek istaknuti trojstvo "brzina, brzina i brzina", Mišić upozorava na jednu specifičnu i iznimno opasnu situaciju koja se neprestano ponavlja.

"Rekao bih da je najrizičnije zapravo kad vozač motocikla pretpostavi da ga drugi sudionik u prometu vidi", istaknuo je Mišić. Objasnio je kako se na terenu prečesto susreću s teškim nesrećama, nažalost i onima sa smrtnim ishodom, u kojima je motociklist bio uvjeren da ga vozač automobila, koji se uključuje sa sporedne ceste, jasno uočava.

Problem se dodatno komplicira zbog neprilagođene brzine motociklista. "Ponekad i zbog njegove brzine koja nije primjerena uvjetima i suprotna je prometnoj signalizaciji, vozač automobila doista otežano vidi tog motociklistu. I tada dođe do najtežih posljedica", dodaje Mišić, naglašavajući da kombinacija krive pretpostavke i prevelike brzine stvara smrtonosni scenarij.

Skrivanje tablica kao opasan trend

Policija se suočava s još jednim rastućim i zabrinjavajućim fenomenom, osobito kod vozača najsnažnijih i najbržih motocikala. Riječ je o namjernom skrivanju registarskih oznaka kako bi se izbjeglo sankcioniranje zbog divljanja po cestama. Neki vozači skidaju tablice u potpunosti, dok drugi idu korak dalje i ugrađuju posebne mehanizme za njihovo sakrivanje pritiskom na gumb.

Na pitanje kako se policija nosi s ovim problemom, Mišić odgovara odlučno. "Naši policijski službenici motociklisti zaustavljaju takve motocikle, isključuju ih iz prometa i tretiraju kao tehnički neispravna vozila", pojasnio je.

Vozilo koje ima ugrađen mehanizam za skrivanje tablice smatra se tehnički neispravnim. Policija u takvim slučajevima oduzima registarsku oznaku, bez obzira na to gdje je skrivena, a vozilo ne može natrag u promet dok ne prođe ponovni, izvanredni tehnički pregled.

Ono što posebno šokira jest trenutna kazna za ovaj težak prekršaj s predumišljajem. Zakon propisuje kaznu od svega 30 eura, odnosno 15 eura ako se plati u roku. "To je, naravno, vrlo malo", priznaje Mišić.

Upravo zbog toga, policija je odlučila djelovati. "Detektirali smo problem i stručnoj skupini zaduženoj za nacrt novog prijedloga Zakona o sigurnosti prometa na cestama podnijeli smo zahtjev da se ta kazna višestruko podigne", najavio je Mišić.