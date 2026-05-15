Baterijskom lampom obilazio kuće i birao mete: Ovako je pune tri godine plašio Zagrepčane

Zagreb može odahnuti - uhićen je 50-ogodišnji lopov koji je s baterijskom lampom tri godine obilazio kuće od Zaprešića do Sesveta. Policija je objavila fotografije odjeće u kojoj je pljačkao, a RTL Danas doznaje - već je bio osuđen. Nekoliko različitih majica i nekoliko različitih hlača. Bio je to dress code provalnika koji je pune tri godine plašio Zagrepčane. Rukavice, šilterica i zaštitna maska bili su mu glavno sredstvo prikrivanja, a za provalu je imao i prikladni alat.

Glasnogovornica policijske uprave zagrebačke Marija Goatti je to slikovito opisala "Gluho doba noći. Muškarac bi se dovezao sa osobnim automobilom na određenu lokaciju. U jednoj noći je prošao i do 3 kilometra kasnije pješice. Tražeći priliku. Cilj mu je bila provala u dom ili u osobni automobil"

Snimke koje su se dijelile po društvenim mrežama do kojih je došao i RTL Danas očito su dale rezultata. 50-godišnji muškarac inače iz Istre sada je u istražnom zatvoru. Policija ga sumnjiči za 14 kaznenih djela teške krađe, od čega je osam ostalo na pokušaju. U dva navrata susreo se i s vlasnikom pa pobjegao.

'Nisu ostavili nikakve tragove...'

Kakav je to osjećaj kad ti provalnik uđe u kuću jako dobro zna Sanja koja je to grozno iskustvo imala prije nekoliko godina. "Oni su kopali najviše u spavaćoj sobi i kad smo ušli u spavaću sobu, te kutijice od nakita su bile razbacane po krevetu spavaće sobe, baš jedan neugodan osjećaj, jedan blagi strah, jedna neizvjesnost što bi moglo biti dalje", opisuje Sanja. Novac na sreću joj nije ukraden jer ga ne drži u kući, ali ostala je bez nekoliko vrijednih zlatnika iz 19. stoljeća koje je dobila kao naslijeđe od prabake.

Policija dodaje nikad nije pronašla počinitelja: "Ne, policija je došla, nakon policije su došli forenzičari. Oni su stvarno napravili detaljnu istragu, međutim očito su operirali s rukavicama, Nikakve tragove nisu ostavili i nikad nismo saznali tko je to napravio i nikad nismo došli do te otuđene imovine." Sanja je nakon provale odmah reagirala. Ugradila sigurnosna vrata, alarm i videonadzor. I više se provala nije ponovila.

Iz policije poručuju - statistika je dobra. "Kad gledamo prva četiri mjeseca na području policijske uprave zagrebačke, mi bilježimo pad teških krađa provaljivanjem, za jednu trećinu manje moram istaknuti i da naša razriješenost - učinkovitost je iznimno dobra, mi smo na 66, što znači da od 10 mi skoro 7 razriješimo", zaključuje Goatti.

Uhićeni muškarac s početka priče kako doznajemo - zbog krađe je već jednom bio osuđen i to u Njemačkoj. Materijalna šteta svih ovih hrvatskih provala za sad možda nije velika, 1800 eura, ali neprocjenjiva je sigurnost svih ovih ljudi koje je špijunirao, a koji sada mogu napokon mirno spavati.