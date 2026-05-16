FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
OZBILJNO UPOZORENJE /

Rusija želi uvući još jednu zemlju u rat? 'S njezinog teritorija žele napasti NATO'

Rusija želi uvući još jednu zemlju u rat? 'S njezinog teritorija žele napasti NATO'
×
Foto: Sergey Bobylev/Sputnik/Profimedia/Ilustracija

Rusija, koja nije uspjela probiti ukrajinsku obranu na istoku i jugu, navodno razmatra nove ofenzive u Kijevskoj i Černihivskoj oblasti

16.5.2026.
8:26
Dunja Stanković
Sergey Bobylev/Sputnik/Profimedia/Ilustracija
VOYO logo
VOYO logo

Rusija pojačava napore da uvuče Bjelorusiju u rat protiv Ukrajine, upozorio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nakon brifinga ukrajinske vojske i obavještajnih službi. Tvrdi da Moskva razmatra i korištenje bjeloruskog teritorija za napad na susjedne države članice NATO-a, prenosi Kyiv Independent. 

Suwalski prolaz, zajednička granica između Poljske i Litve koja prolazi kroz 70 kilometara širok koridor između Bjelorusije i ruske enklave Kalinjingrad, dugo se smatra slabom točkom u obrani istočnog krila NATO saveza. 

Zelenski ističe da je Moskva uspostavila novi kontakt s ukrajinskim čelnikom Aleksandrom Lukašenkom te ga pokušava nagovoriti da se "pridruži novim aktima agresije". Tvrdi da ima detalje razgovora između njih. 

Upozorenje Ukrajine

"Ukrajina će nesumnjivo braniti sebe i svoj narod ako Aleksandar Lukašenko pogriješi i odluči podržati Ruse", upozorio je Zelenski na društvenim mrežama. 

Rusija, koja nije uspjela probiti ukrajinsku obranu na istoku i jugu, navodno razmatra nove ofenzive u Kijevskoj i Černihivskoj oblasti. 

Bjeloruske snage još nisu aktivno uključene u rusku agresiju na Ukrajinu. Smatra se da su slabo motivirane, zastarjele i nepripremljene za moderno ratovanje. No, Bjelorusija je na početku invazije dopustila ruskog predsjedniku Vladimiru Putinu da koristi njezin teritorij, pa i državnu granicu s Ukrajinom dugu 1000 kilometara, za lansiranje raketa i dronova.

Zelenski je prošlog mjeseca upozorio i kako se u Bjelorusiji, uz sjevernu granicu s Ukrajinom, postavljaju nove ceste i topnički položaji. 

 

RusijaBjelorusijaAleksandar LukašenkoNatoRat U UkrajiniVladimir PutinVolodimir Zelenski
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike