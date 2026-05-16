Rusija želi uvući još jednu zemlju u rat? 'S njezinog teritorija žele napasti NATO'

Rusija pojačava napore da uvuče Bjelorusiju u rat protiv Ukrajine, upozorio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nakon brifinga ukrajinske vojske i obavještajnih službi. Tvrdi da Moskva razmatra i korištenje bjeloruskog teritorija za napad na susjedne države članice NATO-a, prenosi Kyiv Independent.

Suwalski prolaz, zajednička granica između Poljske i Litve koja prolazi kroz 70 kilometara širok koridor između Bjelorusije i ruske enklave Kalinjingrad, dugo se smatra slabom točkom u obrani istočnog krila NATO saveza.

Zelenski ističe da je Moskva uspostavila novi kontakt s ukrajinskim čelnikom Aleksandrom Lukašenkom te ga pokušava nagovoriti da se "pridruži novim aktima agresije". Tvrdi da ima detalje razgovora između njih.

Upozorenje Ukrajine

"Ukrajina će nesumnjivo braniti sebe i svoj narod ako Aleksandar Lukašenko pogriješi i odluči podržati Ruse", upozorio je Zelenski na društvenim mrežama.

Rusija, koja nije uspjela probiti ukrajinsku obranu na istoku i jugu, navodno razmatra nove ofenzive u Kijevskoj i Černihivskoj oblasti.

Bjeloruske snage još nisu aktivno uključene u rusku agresiju na Ukrajinu. Smatra se da su slabo motivirane, zastarjele i nepripremljene za moderno ratovanje. No, Bjelorusija je na početku invazije dopustila ruskog predsjedniku Vladimiru Putinu da koristi njezin teritorij, pa i državnu granicu s Ukrajinom dugu 1000 kilometara, za lansiranje raketa i dronova.

Zelenski je prošlog mjeseca upozorio i kako se u Bjelorusiji, uz sjevernu granicu s Ukrajinom, postavljaju nove ceste i topnički položaji.