Trump objavio: 'Ubili smo najaktivnijeg terorista na svijetu!

Američke i nigerijske snage u petak su ubile visokog zapovjednika ISIS-a objavio je američki predsjednik Donald Trump. Vijest je potvrdio u objavi na društvenoj mreži Truth Social.

"Večeras su, po mojoj zapovijedi, hrabre američke snage i Oružane snage Nigerije besprijekorno izvele pomno isplaniranu i vrlo složenu misiju kako bi s bojišta uklonile najaktivnijeg terorista na svijetu", napisao je Trump.

Predsjednik je naveo da je ubijeni Abu-Bilal al-Minuki, "drugi čovjek u zapovjednom lancu ISIS-a na globalnoj razini". Dodao je: "Više neće terorizirati narod Afrike niti pomagati u planiranju operacija protiv Amerikanaca."

Ovo nije prvi udar koji je Trump naredio na militante Islamske države u Nigeriji, optužujući ih za progon kršćana u toj zemlji, piše CNN.

U prosincu je rekao da je izveo "snažan i smrtonosan napad na ISIS" u sjeverozapadnoj Nigeriji, dodajući da "ubijaju nevine kršćane".