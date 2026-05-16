Trump objavio: 'Ubili smo najaktivnijeg terorista na svijetu!
Ovo nije prvi udar koji je Trump naredio na militante Islamske države u Nigeriji
Američke i nigerijske snage u petak su ubile visokog zapovjednika ISIS-a objavio je američki predsjednik Donald Trump. Vijest je potvrdio u objavi na društvenoj mreži Truth Social.
"Večeras su, po mojoj zapovijedi, hrabre američke snage i Oružane snage Nigerije besprijekorno izvele pomno isplaniranu i vrlo složenu misiju kako bi s bojišta uklonile najaktivnijeg terorista na svijetu", napisao je Trump.
Predsjednik je naveo da je ubijeni Abu-Bilal al-Minuki, "drugi čovjek u zapovjednom lancu ISIS-a na globalnoj razini". Dodao je: "Više neće terorizirati narod Afrike niti pomagati u planiranju operacija protiv Amerikanaca."
Ovo nije prvi udar koji je Trump naredio na militante Islamske države u Nigeriji, optužujući ih za progon kršćana u toj zemlji, piše CNN.
U prosincu je rekao da je izveo "snažan i smrtonosan napad na ISIS" u sjeverozapadnoj Nigeriji, dodajući da "ubijaju nevine kršćane".