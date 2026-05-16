FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'VIŠE NEĆE TERORIZIRATI NAROD' /

Trump objavio: 'Ubili smo najaktivnijeg terorista na svijetu!

Trump objavio: 'Ubili smo najaktivnijeg terorista na svijetu!
×
Foto: Net.hr

Ovo nije prvi udar koji je Trump naredio na militante Islamske države u Nigeriji

16.5.2026.
7:53
danas.hr
Net.hr
VOYO logo
VOYO logo

Američke i nigerijske snage u petak su ubile visokog zapovjednika ISIS-a objavio je američki predsjednik Donald Trump. Vijest je potvrdio u objavi na društvenoj mreži Truth Social.

"Večeras su, po mojoj zapovijedi, hrabre američke snage i Oružane snage Nigerije besprijekorno izvele pomno isplaniranu i vrlo složenu misiju kako bi s bojišta uklonile najaktivnijeg terorista na svijetu", napisao je Trump.

Predsjednik je naveo da je ubijeni Abu-Bilal al-Minuki, "drugi čovjek u zapovjednom lancu ISIS-a na globalnoj razini". Dodao je: "Više neće terorizirati narod Afrike niti pomagati u planiranju operacija protiv Amerikanaca."

Ovo nije prvi udar koji je Trump naredio na militante Islamske države u Nigeriji, optužujući ih za progon kršćana u toj zemlji, piše CNN

U prosincu je rekao da je izveo "snažan i smrtonosan napad na ISIS" u sjeverozapadnoj Nigeriji, dodajući da "ubijaju nevine kršćane".

IsisTeroristDonald Trump
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike