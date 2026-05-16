BOGATA NASLJEDNICA /

Ovo se zove haljina za finale: Voditeljica Victoria Swarovski oduševila u uskoj kombinaciji
Foto: HELMUT FOHRINGER/APA/Profimedia

16.5.2026.
22:05
Hot.hr
HELMUT FOHRINGER/APA/Profimedia
Voditeljica Victoria Swarovski oduševila je svojom modnom kombinacijom u finalu ovogodišnjeg Eurosonga. Pojavila se u elegantnoj, usko krojenoj haljini u smaragdnozelenoj nijansi, tanke naramenice i izraženi dekolteo pratio je liniju tijela i dodatno naglasio njezinu figuru. 

Foto: Jessica Gow/TT/Shutterstock Editorial/Profimedia

Inače, Victoria Swarovski je austrijska televizijska voditeljica, pjevačica i bivša manekenka, rođena 1993. godine u Innsbrucku. Dolazi iz poznate obitelji Swarovski koja je globalno poznata po proizvodnji kristala i nakita.

Široj javnosti postala je poznata nakon pobjede u njemačkom plesnom showu Let’s Dance, nakon čega je preuzela i ulogu voditeljice tog formata. Paralelno s televizijskom karijerom bavila se i glazbom, a tijekom godina se etablirala kao jedno od prepoznatljivih televizijskih lica na njemačkom govornom području, uključujući i angažmane na velikim televizijskim događanjima poput Eurosonga.

Foto: Jessica Gow/TT/Shutterstock Editorial/Profimedia

Osim po luksuznom životu i bogatom nasljeđu, Victoria je često u centru pozornosti i zbog privatnog života. Nakon razvoda od investitora Wernera Mürza, danas je u vezi s Markom Mateschitzom, nasljednikom Red Bull carstva i jednim od najbogatijih Europljana. Uz televizijsku karijeru pokrenula je i vlastiti beauty brend te modnu liniju tradicionalnih haljina.

