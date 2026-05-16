Klaonica Velje Nevolje: U skrivenoj prostoriji našli stroj za mljevenje mesa. 'Ostatke su bacali u Dunav'

Veljko Belivuk, poznatiji kao Velja Nevolja, i njegov klan "Principi" su od navijačke skupine Partizana prerasli u brutalnu kriminalnu organizaciju u Srbiji kojoj se sudi za otmice, mučenja i ubojstva.

Razmjeri užasa nisu bili poznati do uhićenja 2021. i otkrivanja "Kuće strave" na Ritopeku gdje su, sumnja se, dovodili svoje žrtve, zlostavljali ih psihički i fizički, a zatim ubijali.

Prema navodima istrage, na koje se poziva Kurir, tijela su se rješavali na posebno brutalan način - dijelove su uništavali u industrijskom stroju za mljevenje mesa, dok su ostatke bacali u Dunav ili na druge skrivene lokacije.

Počeo kao navijač

Velja Nevolja je još kao mladić bio sklon nasilju. Kao dio navijačke scene nogometnog kluba Partizan, priključio se grupi "Janjičari" na čijem je čelu bio Aleksandar Stanković. Nakon njegova ubojstva 2016., preuzima kontrolu i formira "Principe" koji postaju dominantna sila.

Uz podršku suradnika Marka Miljkovića, Belivuk gradi mrežu koja brzo izlazi iz navijačkih tribina. Povezuje se s kavačkim klanom i upoznaje s organiziranim kriminalnom. Njegova grupa tada izvršava najteže poslove, od trgovine drogom do eliminacije protivnika, piše Kurir.

Kako je njihov utjecao rastao, ljudi su nestajali bez ikakvog traga. Zadnji put bi bili viđeni upravo s članovima Belivukove grupe.

Tek nakon uhićenja Belivuka, Miljkovića i drugih članova 2021., otkriven je obrazac njihovog djelovanja. U kući u Ritopeku, istražitelji su otkrili skriven prostor iza garaže.

Suđenje još traje

Neobična rupa na zidu otvorila je Pandorinu kutiju - u tajnim prostorijama otkriveni su oružje i oprema te industrijska mašina za mljevenje mesa.

Prizori su se poklapali s iskazima svjedoka suradnika koji su tvrdili da su u tom prostoru izvršeni teški zločini, zbog čega je soba dobila naziv klaonica.

Prema njihovim izjavama, ulaz u bunker je bio skriven i aktivirao se posebnim mehanizmom. Prije svakog zločina, sobu su zaštitili najlonom, a prije ulaska članovi grupe bi oblačili zaštite kombinezone, čizme i rukavice.

Novi šok je uslijedio nakon otkrića fotografija i snimki na kojima su, vjeruje se, članovi grupe bilježili mučenja i ubojstva.

Koristili su kriptirane aplikacije, ukradena vozila te su spaljivali dokaze kako ih se ne bi otkrilo.

No, istražitelji su otkrili razmjere zločina, a istragu proširili na više ubojstava. Svjedoci su tijekom suđenja tvrdili da je broj likvidacija puno veći od potvrđenog.