DOK ŠEF KRITIZIRA /

Marco Rubio proveo dva sata kod pape Lava, nitko ne zna što se događalo iza zatvorenih vrata

U jeku višednevnih javnih Trumpovih kritika pape, američki državni tajnik Marco Rubio stigao je na sastanak s Lavom XIV. u Vatikan. Sastanak je bio zatvoren za javnost, te je vrlo malo službenih informacija o razgovoru. Rubio je u Apostolskoj palači proveo više od dva sata, a ukupno oko 2 i pol u Vatikanu. Osim s Papom, susreo se i s visokim vatikanskim dužnosnicima, uključujući državnog tajnika Svete Stolice, kardinala Pietra Parolina. Do posjeta je, podsjetimo, došlo u trenutku napetosti između Svete Stolice i Bijele kuće zbog rata s Iranom i američke politike prema migrantima.

7.5.2026.
21:01
RTL Danas
Marco Rubio, Papa Lav XIV., Donald Trump, Vatikan
