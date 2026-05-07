Marco Rubio proveo dva sata kod pape Lava, nitko ne zna što se događalo iza zatvorenih vrata

DOK ŠEF KRITIZIRA /

U jeku višednevnih javnih Trumpovih kritika pape, američki državni tajnik Marco Rubio stigao je na sastanak s Lavom XIV. u Vatikan. Sastanak je bio zatvoren za javnost, te je vrlo malo službenih informacija o razgovoru. Rubio je u Apostolskoj palači proveo više od dva sata, a ukupno oko 2 i pol u Vatikanu. Osim s Papom, susreo se i s visokim vatikanskim dužnosnicima, uključujući državnog tajnika Svete Stolice, kardinala Pietra Parolina. Do posjeta je, podsjetimo, došlo u trenutku napetosti između Svete Stolice i Bijele kuće zbog rata s Iranom i američke politike prema migrantima.