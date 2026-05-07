FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ODBIO IZRUČENJE /

Doznajemo: Sud u Kazahstanu odredio pritvor Pavleku, evo koliko će biti iza rešetaka

Nakon informacije da je bivši šef skijaškog saveza Vedran Pavlek odbio izručenje Hrvatskoj, iz DORH-a doznajemo da mu je sud u Kazahstanu odredio 40 dana ekstradicijskog pritvora. 

U međuvremenu je diplomatskom poštom putem našeg veleposlanstva u Turskoj u Hrvatsku stiglo njegovih šest mobitela, 25 kartica i crna bilježnica koji su mu Oduzeti tijekom privođenja. Ministar pravosuđa Damir Habijan očekuje da će uskoro dobiti službene informacije iz Kazahstana o Pavlekovu iskazu te dodao da svatko u obrani ima pravo koristiti dostupna pravna sredstva. 

Objasnio je i kakva je procedura ako je Pavlek, koji je osumnjičen za izvlačenje gotovo 30 milijuna eura iz skijaškog saveza, odlučio odbijanjem izručenja odužiti postupak.

VOYO logo
7.5.2026.
19:18
RTL Danas
Vedran PavlekAferaSkijaški SavezNovacPritvor
VOYO logo
VOYO logo
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još videa