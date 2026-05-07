ATT-ov dijamant uvjeren u pobjedu: 'Nakon meča ću postati legitiman kandidat za napad na titulu'

GLADAN POJASA /

U pero kategoriji neporaženi Marko Ančić (4-0-0) vraća se u FNC kavez protiv Brazilca Ronalda Ferreira (14-4-1), kojemu će ovo biti prva borba pod okriljem FNC-a. Ferreira od kolovoza 2024. nije poražen već je nanizao tri pobjede. Poznat je po svom freesytleu, po kojem je dobio nadimak. Voli protivniku zadati završni udarac, kako šakom tako i koljenom, no jednako je uvjerljiv u grapplingu, Ančićevom omiljenom načinu borbe.

Iz dvorane Krešimira Ćosića na platformi Voyo 9. svibnja od 19 sati gledajte novo izdanje FNC-a!