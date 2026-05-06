Kontroverzni boksač šokirao regiju: Brutalno ponizio cijeli grad jednom rečenicom

Uoči FNC 30, na sučeljavanju, na pitanje novinara stvara li mu status favorita dodatni pritisak, Ante Bilić odgovorio je protupitanjem: “Kada je Zadar imao dobrog boksača?”

Nakon što mu je spomenut Damir Zrilić, bivši prvak Jugoslavije, Bilić je ostao pri svom stavu i dodatno zaoštrio izjavu: “U povijesti nisu imali dobrog boksača, nikada nisu imali frajera. To su ljudi od jedan do deset – broj dva.”

Spektakl FNC 30 gledajte 9. svibnja na platformi Voyo.

6.5.2026.
16:55
Sportski.net
FncAnte BilićFnc 30Fnc
