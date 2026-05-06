Beljo na meti Engleza: Sprema li se veliki transfer već na ljeto?

Najbolji strijelac HNL-a, Dion Drena Beljo, ovog bi ljeta mogao napraviti značajan iskorak transferom. Napadač Dinama privukao je interes iz više europskih liga, a trenutačno je najkonkretniji onaj iz Engleske.

Kako navode Sportske, Brighton pomno prati Belju, njihovi su ga skauti više puta gledali uživo i vide ga kao potencijalno pojačanje već ovog ljeta. Iako službeni pregovori još nisu započeli, postoje naznake da bi do njih uskoro moglo doći. Dodatni plus je što Beljo i trener Brightona, Fabian Hürzeler, dijele istu agenciju.

Interes, međutim, nije ograničen samo na Englesku. Belju prate i klubovi poput Porta, Sportinga, Ajaxa i Feyenoorda.

U Dinamu zasad ne žure s prodajom, prioritet je zadržati ključne igrače do europskih kvalifikacija i pokušati izboriti plasman u Ligu prvaka. Ipak, nastavi li s dobrim igrama, Beljin odlazak na višu razinu čini se vrlo izglednim.

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamova devetka otkrila koji mu je najdraži gol i za koga navija u Formuli 1: 'Nadam se SP-u'