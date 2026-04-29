Ako je ovo istina Dinamo je već ispunio zacrtani cilj: Evo koliko na tržištu vrijedi Beljo

Već je poznato da je početkom godine Dinamo "zacrtao" da u 2026. godini mora prodati igrače za 27 milijuna eura.

Dio te svote već je prihodovan (npr. Dejan Ljubičić za milijun eura u Schalke), dio novca očekuje se početkom ljetnog prijelaznog roka kada transfer Sandra Kulenovića postane služben, a ostatak bi mogao pokriti Dion Drena Beljo. Naime, Beljin agent Srđan Lakić tvrdi kako se brojni europski klubovi interesiraju za hrvatskog napadača nakon sjajne sezone te kako su spremni ponuditi 15-20 milijuna eura za hrvatskog napadača.

"Beljo igra fenomenalnu sezonu. Odmah je iza Kanea, Haalanda i Mbappéa u utrci za Zlatnu kopačku, a u HNL-u nije puno igrača u toj maniri zabijalo. To treba poštovati. Mislim da je naša liga dobra i da ide u dobrom smjeru. Dinamo i Rijeka su u Europi imali dobrih utakmica. U HNL-u ima jako puno dobrih igrača, to pokazuju i kad odu negdje", rekao je Lakić pa nastavio:

"Nemoguće je nešto predvidjeti u nogometu. Dion je presretan u Dinamu, uživa igrati i trenirati u klubu koji voli. Naravno da interesa ima. Neozbiljno je da sada o tim stvarima pričam, svašta se može dogoditi, ali on danas već vrijedi 15-20 milijuna eura", zaključio je Beljin agent za emisiju "Ravno u 90" na Sportskoj televiziji.

Valja napomenuti da, čak i ako ponuda stigne, teško da će Dinamo prodati bilo koga prije kraja kvalifikacija za Ligu prvaka, bilo da je to Beljo, Sergi Domínguez ili netko treći.

POGLEDAJTE VIDEO: Dobra vijest za navijače: Jedna stvar na Svjetskom prvenstvu će biti besplatna