Mladi lav regionalne scene: Tko je neporaženi splitski borac Marko Ančić?

U svijetu mješovitih borilačkih vještina, gdje svaki meč može označiti kraj niza pobjeda, jedno ime sve se glasnije spominje na regionalnoj sceni. Riječ je o Marku Ančiću, 21-godišnjem borcu iz Splita sa zagrebačkom adresom, čiji profesionalni omjer od četiri pobjede bez ijednog poraza privlači pažnju fanova i analitičara.

Ančić se natječe u perolakoj kategoriji vodeće hrvatske promocije, Fight Nation Championship (FNC), a kao član uglednog American Top Team Zagreb, pod vodstvom Dražena Forgača, brusi svoj talent uz neka od najvećih imena sporta u regiji.

Savršen početak profesionalne karijere

Svoj profesionalni put Ančić je započeo u rujnu 2024. godine i od tada ne zna za poraz. Ono što posebno impresionira jest način na koji dolazi do pobjeda. Čak tri od četiri slavlja ostvario je prekidom u prvoj rundi, čime je potvrdio [statistiku od 75 posto pobjeda prekidom. Njegove vještine u parteru došle su do izražaja protiv Voje Katanovića, Samija Zarabija i nedavno u veljači 2026. protiv Ahmada Tahaha Sadiqpoura, koje je redom svladao gušenjem ili polugom.

Jedini borac koji je s njim izdržao sve tri runde bio je Mykola Kazachynskyi, no i tada je Ančić uvjerljivo slavio jednoglasnom odlukom sudaca, dokazavši da je spreman i za duge i iscrpljujuće borbe.

Temelji izgrađeni u hrvanju i jiu-jitsuu

Ančićev uspjeh u kavezu nije slučajan. Prije ulaska u profesionalne vode, izgradio je bogatu amatersku karijeru koja mu je dala čvrste temelje. Osvojio je brončanu medalju na Svjetskom prvenstvu u brazilskom jiu-jitsuu za uzrast do 18 godina, a bio je i prvak Hrvatske u hrvanju. Upravo ta kombinacija vještina čini ga dominantnim u parteru i opasnim za svakog protivnika.

Najveći izazov dosad čeka u Zadru

Idući korak u karijeri mladog borca dogodit će se 9. svibnja 2026. u dvorani Krešimir Ćosić u Zadru. Na priredbi FNC 30 čeka ga dosad najteži ispit, iskusni Brazilac Ronaldo Ferreira. Dok Ančić privodi završne pripreme u ATT-u, jasno je da bi mu pobjeda protiv rangiranog protivnika poput Ferreire otvorila vrata samog vrha europske perolake kategorije.

Karizmatičan i samouvjeren, Marko Ančić predstavlja novu generaciju boraca koja dolazi. Meč u Zadru pokazat će je li spreman za iskorak koji mnogi od njega očekuju i nastavak svog impresivnog puta prema vrhu.

POGLEDAJTE VIDEO: Ovako je Marko Ančić ušao u kavez