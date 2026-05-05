Elitna jedinica koja je branila jug Hrvatske slavi 35. obljetnicu: U borbi poginulo 11 pripadnika

'GROFOVI' /

Specijalna jedinica policije 'Grof' iz Dubrovnika slavi 35. obljetnicu osnutka.'Grofovi' su sudjelovali u svim ključnim bitkama na jugu Hrvatske, bili su na ratištima i u operacijama diljem zemlje, od Maslenice i Medačkog džepa do Bljeska, Oluje i Vukovara.

U borbi za slobodu Hrvatske poginulo je 11 pripadnika jedinice, kojima je počast odana na gradskom groblju Boninovo.

'Oni su pisali lekcije koje su itekako važne i danas i uvijek će biti. Lekcije o domoljublju, odvažnosti, odlučnosti i spremnosti doprinosa za svoju domovinu Hrvatsku', komentirao je ministar branitelja Tomo Medved.

'Dok je barbar zloćudnog mozga i bez srca planirao oteti i prisvojiti nešto što mu ne pripada i čega nije vrijedan, srca naših ljudi pucala su kao jedno', komentirao je Edi Bajurin iz Udruge Specijalne jedinice policije Grof.