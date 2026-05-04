Vrane i 36 drugih vrsta ptica više se boje žena nego muškaraca!

MOOOLIM /

Da su vrane pametnije od nekih ljudi, to smo u Direktu već više puta ponovili. A sada se doznalo i nešto jako neobično: vrane se više boje žena nego muškaraca. MOLIM? I ne samo vrane: nego i golubovi, vrapci, kosovi. Ukupno 37 gradskih ptica proučavali su znanstvenici i ustanovili da su sklonije bježanju kad im se približe žene. Istraživanje je provedeno u pet zemalja: Češkoj, Francuskoj, Njemačkoj, Poljskoj i Španjolskoj: i rezultat je svuda isti. Kada se pticama približavaju ljudi: muškarci im uspiju prići jedan metar bliže nego žene. Ni znanstvenicima nije jasno zašto je tako, a mi smo objašnjenje potražili kod jedne hrvatske ornitologinje.

"Moguće je da ptice osjete feromone, osjete miris žena puno prije nego muškaraca i zbog toga brže bježe", kaže Iva Šoštarić, ornitologinja iz udruge BIOM.

Postavili su i jednu zanimljivu teoriju o tome da je možda u nekakvim prahistorijskim vremenima, da je ta podjela između lovaca i sakupljača ipak drugačije izgledala, odnosno da su žene hvatale mali plijen, znači da nisu s muškarcima sudjelovale u lovu na veliki plijen, već da su bile veća prijetnja sitnim pticama i da je to neka evolucijska prilagodba koja je ostala od davnih vremena.