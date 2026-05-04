Zabio dva gola za Istru pa ga pitali nada li se Svjetskom prvenstvu: Evo što je odgovorio

MAJSTORSKA UTAKMICA /

U zadnjoj utakmici 33. kola HNL-a Istra 1961 je kao domaćin svladala Slaven Belupo s 3-1 i s ta tri boda skočila na šesto mjesto.

Smail Prevljak (6, 23) je s dva gola u prvoj četvrtini dvoboja odveo domaće do prednosti 2-0, Marko Dabro (38) je smanjio na 2-1, ali u nastavku je Vinko Rozić (63) potvrdio tri boda za Istru.

Što je nakon utakmice izjavio dvostruki strijelac Smail Prevljak pogledajte u videu.

