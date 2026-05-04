Hit-napadač SHNL-a: 'Svakakve misli prođu kroz glavu'

Nakon Dinamova Diona Drene Belje, drugi je strijelac Supersport HNL-a i jedini je igrač koji je ove sezone zabio svim klubovima u domaćem prvenstvu. 32-godišnji Jakov Puljić - Vukovar drži u borbi za ostanak. S njim je u Borovu Naselju razgovarao Maro Miljanić.

"Ekipa sigurno puno pomaže, dajem sve od sebe, nikad si nisam stavljao pritisak", počinje Jakov.

Puljić je pogotkom protiv Osijeka postao jedini igrač koji je u ovoj sezoni HNL-a zabio svim protivnicima. Sigurno se pitate je li moguće da to nije ostvario Dion Drena Beljo koji je postigao čak 29 pogodaka, no on nije bio strijelac samo protiv Hajduka. A to sve postaje još impresivnije kada u obzir uzmemo da je, zbog ozljede, prvi nastup upisao tek 5. kolu lige.

"Sigurno da sam zadovoljan... bio sam i ozlijeđen".

Iako do sad nije dospio u centar javnosti, Jakov Puljić nipošto nije novo lice u HNL-u.

Karijeru je počeo u rodnim Vinkovcima gdje je u dresu Cibalije odigrao prve seniorske minute. Na domaćim travnjacima još je nosio dres Lokomotive, zaprešićkog Intera i Rijeke, a onda se otisnuo u inozemstvo gdje je sezonu i pol nastupao za poljsku Jagielloniju. U ljeto 2021. za tek 300 tisuća eura otišao je u mađarsku Puskas Akademiju gdje je igrao do dolaska u Vukovar.

"Jakov Puljić kad gledate njegov put... iz veznog reda se više igrača priključuje završnici, više je kombinatorike", kaže njegov trener Tomislav Stipić.

S obzirom na to da je Jakov za Vukovar potpisao tek krajem srpnja, sudbina mu je dugo bila neizvjesna i ne skriva kako je u nekim trenucima razmišljao o kraju karijere.

"Svakakve misli prođu kroz glavu, volim nogomet i sigurno da je bilo lako vratiti se u hrvatski nogomet i na kraju je super ispalo", zaključio je Puljić.

I na kraju je ispalo da je svojim pogocima Vukovaru priskrbio čak 17 od 28 osvojenih bodova. A da nije sjajnog Jakova Puljića bitka za opstanak vjerojatno bi odavno bila riješena.

