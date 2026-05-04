FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
BRAVO, MARTINE! /

Pogledajte gol Erlića u napetoj borbi Midtjyllanda za naslov prvaka

Pogledajte gol Erlića u napetoj borbi Midtjyllanda za naslov prvaka
×
Foto: Morten Kjaer/Gonzales Photo/Profimedia

Midtjylland je ovim remijem ipak propustio priliku vratiti se na vrh ljestvice

4.5.2026.
21:22
HinaSportski.net
Morten Kjaer/Gonzales Photo/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Hrvatski nogometni reprezentativac Martin Erlić bio je strijelac za Midtjylland u 3-3 domaćem remiju protiv Viborga u susretu 30. kola danskog prvenstva, ali tim remijem Midtjylland je propustio priliku vratiti se na vrh ljestvice.

Gosti iz Viborga vodili su sa 1-0 i 2-1 u prvom poluvremenu golovima Becka (33, 45), ali Osorio (35) i Bravo (45+2) su usijevali poravnati da bi Erlić (80), koji je odigrao čitav susret, desetak minuta prije kraja po prvi put doveo domaće u prednost. Ipak, Hanza (89) je golom pred sam kraj susreta napravio veliku štetu Midtjyllandu u borbi za naslov.

Gol Erlića možete pogledati OVDJE

Dva kola prije kraja prvenstva drugi Midtjylland ima 59 bodova, dva manje od vodećeg AGF-a iz Aarhusa, koji je sada u odličnoj situaciji osvojiti svoj prvi naslov prvaka nakon točno 30 godina. Viborg je četvrti sa 44 boda.

POGLEDAJTE VIDEO: Inter slavi naslov prvaka: 'S obzirom na prošlu godinu, ove godine ga apsolutno zaslužujemo'

Martin ErlićMidtjylland
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike