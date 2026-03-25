Veliki adut naše obrane puca od snage: 'Osjećam se stvarno sjajno, a i zabijam'

Hrvatski nogometni reprezentativac Martin Erlić rekao je u srijedu u američkom gradu Orlandu da će tamošnje utakmice s Kolumbijom i Brazilom biti dva dobra testa uoči Svjetskog prvenstva.

"Svako novo okupljanje me veseli, odnosno sve nas, jer stvarno uživamo kada smo skupa. Pred nama su dvije važne utakmice, jer to je i priprema za Svjetsko prvenstvo“, izjavio je 28-godišnji branič za Hinu i Tportal u hotelu u kojem se nalazi reprezentacija.

Hrvatski nogometaši će navečer po lokalnom vremenu odraditi drugi trening nakon što su u ponedjeljak stigli u SAD. U noći s četvrtka na petak po hrvatskom vremenu igrat će s Kolumbijom, a pet dana kasnije i s Brazilom.

"Bit će to dva dobra testa, moramo dati svoj maksimum, ozbiljno ih shvatiti. Znamo o kakvim se reprezentacijama radi. Vesele nas ove utakmice," rekao je Erlić koji je dosad upisao 11 nastupa za Hrvatsku.

Nogometaš danskog Midtyjllanda nada se da će biti u sastavu za Svjetsko prvenstvo koje počinje u lipnju.

"Puno nas je dobrih igrača. Ja jedino što mogu to i radim, dajem svoj maksimum na treninzima, nastojim biti bolji i biti u pravom izdanju kada dobijem priliku," izjavio je.

Izbornik Zlatko Dalić vjeruje da će se Joško Gvardiol oporaviti do Svjetskog prvenstva što zaoštrava konkurenciju u zadnjem redu.

"Naravno, daj Bože da Joško bude spreman. Jer znamo o kakvom se igraču radi i jako nam je bitan," naglasio je Erlić.

Dalić je najavio i isprobavanje formacije 3-5-2 s Kolumbijom, a što odgovara ovom stoperu.

"Tako je, u Midtjyllandu igram središnjeg braniča. Tako da mi taj sustav skroz odgovara. Igramo ga cijelu sezonu, super sam se snašao. A i izbornik je najavljivao da bi tako mogli igrati, imat ćemo i analizu za pripremu te utakmice protiv Kolumbije," rekao je.

Erlić kaže da u klubu igra dobro jer ga ondje "cijene i poštuju".

"I bitan sam im jako. Moram iskoristiti to povjerenje, a osjećam se sjajno, i fizički, a to je najbitnije. Golovi su nešto ekstra što dođe. Eto, protiv Nottinghama sam također zabio, ali nažalost, ispali smo nakon 11-eraca (u Europskoj ligi)“, izjavio je.

Erlić kaže da ponešto zna o Kolumbiji, 14. reprezentaciji svijeta s kojom Hrvatska nikada nije igrala.

"Imao sam priliku igrati s (Jhonom) Lucumijem (u Bologni). Pratio sam i malo napadača Luisa Suareza (iz lisabonskog Sportinga). Imaju jako dobrih igrača, sigurno neće biti lako. Moramo biti maksimalno fokusirani“, upozorio je.

Hrvatski branič nikada dosad nije igrao SAD-u.

"U mlađima kategorijama sam bio u Južnoj Americi, s klubom smo igrali u Čileu“, rekao je.

Hrvatski nogometaši sada se privikavaju na okruženje i vrućinu kakva bi ih mogla dočekati i na Svjetskom prvenstvu.

"Privikavamo se i na vremensku razliku, baš razgovaramo međusobno. No, imamo dovoljno vremena za odmoriti se. Sparno jest, ali kako nama tako i njima. Iako bi njima mogli biti lakše, jer su navikli na takvu klimu."

Sjećanje na susret s Brazilom u Kataru...

“Ta utakmica uvijek budi u meni fantastične uspomene, onaj pogodak Brune Petkovića teško se može zaboraviti, kao i fantastični penali. To je sjećanje za cijeli život”.

