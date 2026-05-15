Stižu pljuskovi i grmljavina: Meteorologinja otkrila koji dan će biti najgore

Stižu nam novi oblaci, s njima i kiša, ali i nove nestabilnosti u obliku pljuskova i grmljavine. Uzrok tome je nova ciklona zapadnije od nas koja će nam se noćas i u petak još malo približiti, a u subotu se i premještati preko naše zemlje.

PETAK

Ujutro će se nastaviti oblačno i kišovito u većini krajeva, osobito na zapadu zemlje i na Jadranu, ali prema sredini dana manje kiše, čak i razvedravanje pa će biti i sunčanih razdoblja. Puhat će jugo i jugozapadnjak i to jači nego danas, osobito u gorju i na Jadranu

Već prijepodne na zapadu unutrašnjosti prestanak kiše pa i djelomično kidanje naoblake, no neće biti posve stabilno. U većini područja mogući su pljuskovi, a kasnije poslijepodne i navečer stiže novo naoblačenje s obilnom kišom i pljuskovima s grmljavinom. Temperatura oko 19 ili 20 Celzijevih stupnjeva, a puhat će umjeren jugozapadni vjetar. Zato će temperatura biti slična kao proteklih dana - uglavnom oko 20 ili malo iznad. Dakle u petak promjenjivo uz pljuskove i grmljavinu, ali i sunčana razdoblja sredinom dana. Novo naoblačenje i kiša stižu nam navečer!

Na Jadranu promjenjivo, nestabilno također uz sunčana razdoblja sredinom dana. U zaleđu oblačnije, a bit će i vjetrovito uz jako jugo i jugozapadnjak koji će puhati od jutra. Najviša temperatura između 19 i 21 stupnja. Novo naoblačenje i jaka kiša najprije će zahvatiti sjeverni dio Jadrana i gorske krajeve, u ranim poslijepodnevnim satima. Bit će i pljuskova praćenih grmljavinom, a puhat će umjeren, u gorju jak jugozapadni vjetar. Temperatura oko 18 na Jadranu i 13 do 16 u gorju.

IDUĆIH DANA

Subota će biti najoblačniji i najkišovitiji dan u sljedećih 5, 6 dana. Osim kiše i obilnih pljuskova praćenih grmljavinom, osjetno će opet zahladnjeti. Tome će doprinositi jak sjeverozapadni i sjeverni vjetar koji će se smirivati u nedjelju. Nedjelja će svakako biti sunčaniji dio vikenda, a lokalni pljuskovi mogući su uglavnom na istoku zemlje prijepodne i u gorju sredinom dana. Novi tjedan počet ćemo sunčanijim pa i malo toplijim vremenom. Temperatura će postupno rasti prema sredini tjedna, a lokalni pljuskovi opet u utorak.

Na Jadranu također subota će biti kišovitiji dio vikenda. Bit će vjetrovito uz jak sjeverozapadnjak, osobito prvi dio dana, a onda će postupno kiša slabjeti i premještati se dalje na jug. Od nedjelje više sunčanog vremena, ali ipak ne posve stabilno. Najizgledniji su pljuskovi u utorak, a dobra vijest je da će biti sve toplije!