Nova ciklona stiže u Hrvatsku! Meteorologinja otkrila gdje će biti najgore: Pripremite se!

Četvrtak će obilježiti pad tlaka zraka kako će se sa zapada približavati plitka ciklona, a s njom posebno prema kraju dana i sve više vlage. Istovremeno će po visini početi pritjecati i topliji zrak. Promjenljivo vrijeme koje će nastupiti sutra, izraženije u drugom dijelu dana potrajat će sve do nedjelje pri čemu će osobito kišovito biti u subotu.

ČETVRTAK

Jutro u unutrašnjosti hladno, moguće i uz mjestimičan mraz, osobito u Gorskoj Hrvatskoj, a lokalno može biti i kratkotrajne magle. Potom u većini krajeva dosta sunca, no već će s jugozapada stizati oblaci, posebno nad sjeverni Jadran i gorje, gdje će do sredine dana biti ponegdje i kiše. Zapuhat će jugo, na sjevernom dijelu i jako, a na kopnu također vjetar južnih smjerova.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj promjenljiva naoblaka te i dalje slab i umjeren vjetar, većinom južni i jugoistočni. Mjestimice će biti moguća kiša ili poneki pljusak, vjerojatnije prema večeri i u noći. Najviša temperatura oko 20 °C. U Slavoniji, Baranji i Srijemu također promjenljiva naoblaka, ali do večernjih sati uglavnom suho, no potom i tu raste vjerojatnost za kišu ili pljuskove, posebno u Posavini. Puhat će slab i umjeren jugoistočni vjetar, a temperatura će biti oko 21 °C.

U Dalmaciji će i poslijepodne još biti duljih sunčanih razdoblja, no prema večeri te osobito u noći bit će sve nestabilnije. Stoga treba računati na mjestimičnu kišu pa i nevere. Jugo će na sjeveru Dalmacije biti i jako. Najviša temperatura od 19 do 21 °C. Na zapadu prilično nestabilno i uz promjenljivu naoblaku. Bit će kiše, ponegdje i izraženih pljuskova, na moru moguće i pijavica. Jugo će uz zapadnu obalu Istre okretati na jak jugozapadnjak. Temperatura u gorju i u Istri od 15 do 19 °C, a na moru između 18 i 20 °C.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Vrlo promjenljivo vrijeme nastavit će se do nedjelje, a posebno će čestih pa i obilnih pljuskova ili kiše biti u subotu koja će biti i malo svježija. U nedjelju će se vrijeme polako smirivati i početak novog tjedna bit će povoljniji.

IDUĆIH DANA NA MORU

I na moru slično, petak i subota vrlo nestabilni, u subotu i uz lokalno obilnije pljuskove, a jako jugo već će okretati na sjeverni i sjeverozapadni vjetar pa će nedjelja već donijeti više suha i sunčana vremena, a barem djelomice sunčano bit će u početkom idućeg tjedna.