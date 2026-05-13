Meteorologinja otkrila kada kreće nova promjena vremena: 'Može biti pljuskova i grmljavine'

Nova promjena vremena praćena kišom stiže već u četvrtak.

"Današnji dan donio nam je znatno mirnije vrijeme. Ipak, ujutro je bilo mraza i niskih temperatura. Slično možemo očekivati i sutra ujutro - kroz noć će biti malo oblaka i bez vjetra, pa će temperatura zraka biti dosta niska, između jedan i pet Celzijevih stupnjeva", objasnila je meteorologinja RTL-a Tanja Renko.

Mogući pljuskovi s grmljavinom

Ističe kako pljuskova i grmljavine može biti već u četvrtak: "To znači da će pri tlu ponegdje biti mraza, prije svega po kotlinama Gorske Hrvatske. Tijekom dana će zapuhati jugozapadni vjetar i jugo, polako će početi stizati oblaci i to će najaviti promjenljivije vrijeme. Već i sutra u drugom dijelu dana, osobito u noći na petak, može biti izraženijih pljuskova praćenih grmljavinom."

"Tijekom petka i subote vrlo promjenljivo vrijeme, najčešća kiša i obilniji pljuskovi svakako se trebaju očekivati u subotu, a nedjelja će polako donijeti smirivanje i nešto povoljnije vrijeme početkom novog tjedna", zaključuje meteorologinja.