Nakon olujnog nevremena slijedi još jedna neugodna pojava: Za vikend stiže nova runda kaosa

Frontalni poremećaji odmiču dalje na istok kontinenta, u našim krajevima zadržava se hladniji zrak, ali će ujedno pojačati utjecaj grebena anticiklone. No, samo prolazno, već od četvrtka sve promjenjivije.

SRIJEDA

Nakon vedrije noći, jutro hladno. Vjetar će oslabjeti pa je u unutrašnjosti moguća kratkotrajna magla, osobito u Posavini i Podravini, dok će pri tlu biti i slabog mraza. Duž Jadrana povremeno umjerena naoblaka, ali suho uz postupno popuštanje umjerene bure.

Sredinom dana i poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj barem djelomice sunčano, a navečer će se i ti oblaci razilaziti. Vjetar većinom slab, tek ponegdje na sjeveru i uz granicu sa Slovenijom umjeren jugozapadni. Temperatura oko 17 °C.

U Slavoniji, Barani i Srijemu samo povremeno više oblaka, ali bit će tu duljih sunčanih razdoblja. Pravo razvedravanje krajem kreće krajem dana sa zapada. Svježije nego danas, bit će to do 16 ili 17 stupnjeva.

U Dalmaciji sve sunčaniji drugi dio dana, a još će samo nešto zaostalih oblaka biti u zaleđu. Bura će potpuno oslabjeti, a zapuhat će slab vjetar s mora. Tek malo svježije, bit će oko 20 °C.

Na sjevernom Jadranu djelomice sve češće i pretežno sunčano. Vjetar slab, a temperatura od 17 do 21 °C, malo niže u gorskim područjima. No, većinom ugodno.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Još u četvrtak valja računati na hladno jutro, ali krenut će tijekom dana jugozapadni vjetar s kojom će biti sve promjenjivije uz porast vjerojatnosti za mjestimičnu kišu i pljuskove, osobito u nestabilnu subotu kada može biti i nevremena. Osjetno će porasti će od petka jutarnja temperatura, dok će danju opet malo osvježiti od nedjelje kada zapuše sjeverac i sjeverozapadnjak.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu vrijeme po jugu. Povremena kiša moguća je već u četvrtak na sjevernom dijelu, a u noći na petak bit će je i drugdje. U petak samo lokalni pljuskovi, dok su nevere izglednije u kišovitiju i vjetrovitiju subotu. Postupno razvedravanje se očekuje tijekom nedjelje okretanjem na umjerenu buru i tramontanu. Ostaje ugodno toplo, a prolazno će porasti i jutarnja temperatura s jugom.