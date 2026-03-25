Osvajač povijesne bronce: 'Ispast ću arogantan, ali Kolumbija i Brazil trebaju se bojati Hrvatske'

Ardian Kozniku jedan je od velikana koji su na Svjetskom nogometnom prvenstvu 1998. u Francuskoj s Hrvatskom osvojili povijesnu broncu, koja je bila zvijezda vodilja ostalim hrvatskim nogometašima nakon njega i otvorila vrata uspjeha kasnijim generacijama koje su nastupale za hrvatsku nogometnu reprezentaciju.

Vatrene u SAD-u čekaju dvije spektakularne prijateljske utakmice protiv Kolumbije u noći sa četvrtka na petak u 00.30 po hrvatskom vremenu i pet dana kasnije, u noći sa utorka na srijedu u 02.00 ujutro protiv Brazila. Bit će to jake provjere za ono što nas čeka na Svjetskom nogometnom prvenstvu u Sjevernoj Americi ovog ljeta.

Možda ću sad ispasti arogantan, ali Kolumbija i Brazil bi se trebali bojati Hrvatske. Ardian Kozniku za Net.hr.

Nismo navikli igrati s Južnoamerikancima. Ne igramo s njima baš često, a kroz povijest nam, generalno, baš i ne leže. Kolumbija i Brazil su zanimljive reprezentacije, pune tempa, koje imaju opasna krila.

"Pun pogodak je što su Zlatko Dalić i njegov stručni stožer izabrali tako jake provjere i to upravo u SAD-u, gdje će se za manje od tri mjeseca održati Mundijal. Kolumbija i Brazil su jako dobre pripreme za suparnike u skupini L, a to će nam biti Engleska, Gana i Panama. Kolumbija i Brazil bit će pravi tekst za hrvatsku nogometnu reprezentaciju, govori u uvodu za portal Net.hr Ardian Kozniku i dodaje:

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

"Bilo bi super kad bi u njima pobijedili, sa psihološke strane, a budite sigurni da bi to i odjeknulo u svijetu. No isto tako, to su pripremne utakmice u kojima očekujem da će većina iz rostera Hrvatske nastupiti i nakon tih utakmica Dalić će definitivno, pretpostavljam, odlučiti u kojem sistemu igrati na SP-u u SAD-u, što uvježbavati, čemu se prilagoditi... Očekujem dobre utakmice bez stresa. Nisu to utakmice kao one u grupi na SP-u koje će biti puno stresnije, važnije, ali Kolumbija i Brazil će biti uživancija, spektakl. Termin je malo nezgodan, ali vjerujem da će Hrvati u domovini i diljem svijetu biti uz Hrvatsku i protiv Kolumbije i Brazila. Ja ću ih gledati, ma nema tko neće valjda".

Prognoza utakmice Hrvatska - Kolumbija i tko je favorit u njoj?

"Uvijek sam optimist, ne mogu niti jedan drugi rezultat reći osim pobjede, ali neću prognozirati rezultat. Vjerujem u dečke i vjerujem u pobjedu Hrvatske".

Zašto nam južnoameričke reprezentacije ne leže?

"Igraju 'divlji' nogomet, agresivniji, imaju naravno i kvalitetu, a u SAD-u će im i klima ići u korist. No, Hrvatska može protiv svakog. Hrvatska već godinama na Mundijalima igra sjajno, ali ne samo na Mundijalima nego i u kvalifikacijama, Ligi nacija, dobri smo na svim natjecanjima na kojima igramo... Možda ću ispast arogantan, ali Kolumbija i Brazil bi se trebali bojati Hrvatske. Sedam puta Hrvatska je prošla kvalifikacije za SP. Imamo tri medalje sa SP-a, srebro i dvije bronce, imamo nastupe i na Europskim prvenstvima, bili smo 2008. nadomak polufinala na EP-u, 1996. smo odigrali odličan turnir i isto bili blizu polufinala. Eto, imam čast i sreću da sam i ja jedan od tih sretnika koji su s Hrvatskom uzeli broncu na SP-u 1998. U Ligi nacija smo igrali finale. Kolumbija i Brazil bi se nas trebali bojati. Naravno da nije isto igrati protiv Kolumbije ili Brazila ili neke druge europske momčadi koje poznaješ. Iako, danas su svi nezgodni i nema više slabih reprezentacija. Hrvatska je protiv Kolumbije favorit. Uz dužno poštovanje Kolumbiji koja ima sjajne igrače, ali jesu li uspjesi Kolumbije u nogometu u posljednjih 8 godina ekvivalent našim uspjesima? Ne mogu reći da će Hrvatska biti favorit protiv Brazila, neće, na papiru će blagi favorit biti Brazil, ali mislim i smatram da je Hrvatska bolja od Kolumbije. Kolumbija će imati veći imperativ za pobjedu jer je Hrvatska mamac svima. Nikad nismo igrali s Kolumbijom, idealno je da ih dobijemo u prvoj utakmici".

Foto: Robert Anic/PIXSELL

Kozniku nastavlja u jednom dahu...

"Hrvatska kad je kompletna, kad je uigrana, kad ima dan, može dobiti baš svakog na svijetu. Hrvatska igra uvijek dobro i lakše protiv momčadi koje igraju otvoreno nego protiv onih koji se brane, koje stoje u bloku. Brazil, pak, ima takvu rotaciju i takav broj kvalitetnih igrača da mogu napraviti dvije jake reprezentacije, ali ni Brazilu neće biti lako protiv Hrvatske. Da bude remi protiv Brazila, bit će super. No, vjerujem i nadam se da Hrvatska može po drugi put zaredom biti Brazil, nakon što smo ih izbacili u četvrtfinalu SP-a u Katru. Hrvatska je od 1996. i spomenutog Eura u Engleskoj na dobrom glasu i nikom nije lako kad igra protiv Hrvatske. Evo recimo Englezi, možda bi nekad Englezi bili sretni kad bi igrali s nama, a sad im nije dobro kad igraju protiv Hrvatske, hvataju se za glavu jer je Hrvatska moćna, jaka, jer imamo dobre rezultate. Englezi se boje Hrvatske, svi se boje Hrvatske. Nažalost, ima još onih koji podcjenjuju Hrvatsku, ali povijest ih demantira u svemu. Uspjesi posljednjih godina pričaju za sebe kad je u pitanju hrvatska nogometna reprezentacija. Nogometni svijet nas poštuje. Pustite priče, nikom nije svejedno kad igra protiv Hrvatske koja i kad ima smjenu generacije, uvijek ima dobre i kvalitetne nasljednike i jaku selekciju. Tako je i sad slučaj. Imamo bogat bazen domaćih igrača, konkurencija je jaka, imamo puno igrača u pravim klubovima. Vjerujem u dobar nastup Hrvatske protiv Kolumbije i Brazila. Samo neka dečki uživaju i jedva čekamo nastup Hrvatske na Svjetskom prvenstvu, na čelu s Lukom Modrićem, našim kapetanom", zaključio je Ardian Kozniku.

