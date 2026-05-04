U utorak doznajemo prvog finalista Lige prvaka: 'Čeka nas velika večer'

LOV NA POVIJEST /

Ovoga tjedna doznat ćemo i finaliste Lige prvaka! Prvi uzvratni susret polufinala na rasporedu je u utorak u Londonu.

Arsenal dočekuje Atletico Madrid, a rezultatsku prednost nema nijedna momčad. Prošlotjedni dvoboj na madridskom Metropolitanu završio je 1-1 i to nakon dva pogotka s bijele točke. Ako se uspiju plasirati u finale, Topnicima će to biti tek drugi put u povijesti, dok je Atletico dosad igrao u tri finala, no ni španjolska, ni engleska momčad najprestižniji trofej u klupskom nogometu nije uspjela podignuti još nijednom.

"Naravno da je sjajno igrati kod kuće. Znamo što je na kocki i imamo veliku priliku odigrati odličnu utakmicu sutra i pružiti navijačima večer za pamćenje. Ali to moramo pokazati na terenu. Uz njihovu sjajnu podršku, vjerujem da nas čeka velika večer", kazao je Viktor Gyökeres, topnik Topnika.