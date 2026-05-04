Velika pobjeda Foresta: Chelsea u slobodnom padu ostaje bez Europe?

Nogometaši Nottingham Foresta praktički su osigurali ostanak u engleskoj Premier ligi 3-1 gostujućom pobjedom protiv Chelseaja u 35. kolu.

Awoniyi (2, 52) s dva i Igor Jesus (15-11m) s jednim golom odveli su "šumare" do velike prednosti, da bi Joao Pedro (90+3) na samom kraju utakmice ublažio poraz domaćih koji su tako izgubili šestu prvenstvenu utakmicu zaredom, ali ipak nisu i šesti put zaredom ostali bez postignutog gola.

Nottingham je i dalje 16. na ljestvici, ali sada ima 42 boda, šest više od 18. West Ham Uniteda, koji je u zoni ispadanja, dok je Chelsea deveti sa 48 bodova.

Vodi Arsenal sa 76 bodova, šest manje uz dvije utakmice manje ima drugi Manchester City koji kasnije u ponedjeljak gostuje kod Evertona.

