Ukrajinac za kojeg je Chelsea platio 'suho zlato' se buni na suspenziju

Nogometaš engleskog premierligaša Chelsea Ukrajinac Mihajlo Mudrik (25) uložio je žalbu Sportskom arbitražnom sudu (CAS) na četverogodišnju suspenziju zbog pozitivnog dopinškog nalaza.

Engleski mediji su objavili kako je FA suspendirao ukrajinskog krilnog igrača na četiri godine nakon što je uprosincu 2024. bio pozitivan na zabranjenu supstancu.

Zanimljivo, FA nije otkrio detalje slučaja, a vjeruje se da je Mudrik bio pozitivan na meldonij. Riječ je o istoj tvari koju je prethodno koristila bivša ruska teniska zvijezda i višestruka Grand Slam prvakinja Marija Šarapova čiji je pozitivan test rezultirao dvogodišnjom suspenzijom 2016. godine.

CAS je potvrdio kako je u veljači ove godine primio Mudrikovu žalbu, no datum saslušanja još nije zakazan. Mudryk, koji je došao u Chelsea za 70 milijuna eura u siječnju 2023. nije odigrao natjecateljsku utakmicu od studenog 2024.

Ukrajinac je angažirao odvjetničku tvrtku Morgan Sports Law, a podršku mu pruža i Chelsea. Ista tvrtka je ranije zastupala bivšu zvijezdu Juventusa Paula Pogbu u žalbi na četverogodišnju suspenziju zbog dopinga, koju je Sud za sportsku arbitražu kasnije smanjio na 18 mjeseci.

Mudrik tvrdi kako je nevin i nastavio je individualno trenirati u nadi da će se vratiti.

