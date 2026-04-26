BITKA ZA TROFEJ /

FA kup finale poznato: Chelsea i Manchester City za trofej

FA kup finale poznato: Chelsea i Manchester City za trofej
Foto: Every Second Media, Every Second Media/Alamy/Profimedia

Za "Građane" će to biti 15. finale, a do sada su slavili sedam puta, dok će "Bluesi" u svom 17. finalu loviti deveti naslov

26.4.2026.
18:35
Hina
Every Second Media, Every Second Media/Alamy/Profimedia
Nogometaši Chelseja drugi su finalisti engleskog FA kupa nakon što su u polufinalnom ogledu na stadionu Wembley pred 82.500 gledatelja pobijedili Leeds United sa 1-0.

Gol odluke zabio je Enzo Fernandez u 23. minuti susreta. Dvije minute ranije okvir Leedsova gola je pogodio Joao Pedro.

Londonski "Bluesi" će u finalu 16. svibnja igrati protiv Manchester Cityja koji je u subotu pobijedio Southampton sa 2-1.

Southampton je poveo u 79. minuti golom Isaca Azaza. No, City je uspio okrenuti rezultat golovima Jeremyja Dokua (82) i Nice Gonzaleza (87).

Za "Građane" će to biti 15. finale, a do sada su slavili sedam puta, dok će "Bluesi" u svom 17. finalu loviti deveti naslov.

Rekorder je Arsenal sa 14 titula ispred Manchester Uniteda koji je pobijedio 13 puta.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
