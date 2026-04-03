Poruka koja je zapalila svlačionicu Chelseaja: Zvijezdu momčadi čeka kazna

Veznjak Enzo Fernández, jedan od dokapetana Chelseaja, našao se u središtu pozornosti nakon izjava koje su mnogi protumačili kao otvoreno koketiranje s Real Madridom. Njegove riječi izazvale su reakciju kluba, koji ga je kaznio suspenzijom od dvije utakmice.

Sve je krenulo nakon ispadanja Chelseaja iz Lige prvaka prošlog mjeseca, kada je Fernández izjavio kako nije siguran hoće li i sljedeće sezone ostati na Stamford Bridgeu, iako mu ugovor vrijedi sve do 2032. godine. Iako je naglasio da nije bilo nikakvih razgovora s Real Madridom te da je fokusiran na aktualni klub, dodatno je podgrijao nagađanja izjavom da će “vidjeti što će se dogoditi nakon Svjetskog prvenstva”.

Kontroverze su dodatno eskalirale nakon još jedne njegove izjave u kojoj je rekao kako bi volio živjeti u Španjolskoj, uz opasku da ga Madrid podsjeća na Buenos Aires. Španjolski mediji to su odmah protumačili kao pokušaj privlačenja pažnje čelnika kraljevskog kluba.

Reakcija iz kluba nije izostala. Trener Chelseaja Liam Rosenior potvrdio je na konferenciji za medije da je izostavio Fernándeza iz sastava za četvrtfinale FA Cupa protiv Port Valea, kao i za prvenstveni susret protiv Manchester Cityja 12. travnja.

"Razočaravajuće je da Enzo govori na takav način," rekao je Rosenior, dodavši:

"Nemam ništa loše reći o njemu, ali prešao je određenu granicu u kontekstu kulture kluba i onoga što pokušavamo graditi. Poštujem ga kao osobu i igrača, ali jasno je da je frustriran jer želi da budemo uspješni."

Chelsea se u posljednje vrijeme suočava s krizom rezultata, između 11. i 21. ožujka upisali su četiri uzastopna poraza, uključujući i težak ispad iz Lige prvaka protiv Paris Saint-Germaina s ukupnih 8-2.

Fernández, koji je u siječnju 2023. stigao u London u rekordnom transferu vrijednom 107 milijuna funti, dosad je za klub upisao 161 nastup.

Otkako je Rosenior preuzeo momčad u siječnju, Chelsea je u 19 utakmica ostvario 10 pobjeda, uz sedam poraza i dva remija. Trenutačno se nalaze na šestom mjestu Premier lige, šest bodova iza četvrtoplasirane Aston Ville u borbi za plasman u Ligu prvaka.

POGLEDAJTE VIDEO: Legendarni Želva pred spektakl u njegovom gradu: 'Stižu i ultrasi Olimpije u pomoć'