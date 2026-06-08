Trbušnjacima posramila i frajere: Supruga Ivana Rakitića bila je glavna na plaži

Zgodna supruga našeg bivšeg Vatrenog iz godine u godinu svojom linijom mami uzdahe čim dođu ljetni mjeseci, a isto je i ove godine. 36-godišnja Raquel Mauri, supruga Ivana Rakitića, na Instagramu je objavila fotografiju koja je čisti dokaz da nas čeka još jedno ljeto puno fantastičnih fotografija lijepe Španjolke.

Atraktivna Raquel i inače izaziva pozornost gdje god dođe, no ovom objavom podigla je prašinu još jače no inače.

"Tek sam se sad sjetila da nemam ovakve trbušnjake otkad sam imala 15 godina", napisala je jedna pratiteljica oduševljena isklesanom figurom 36-godišnje Raquel, dok je većina nastavila isticati kako izgleda prekrasno i atraktivno.

Kroz deset slika, osim svoje fantastične linije, Raquel je pratiteljima pokazala i kako izgleda savršen obiteljski bijeg na nepoznatu luksuznu lokaciju.

Fotografije prikazuju idilične prizore s pješčane plaže pod slamnatim suncobranima, opuštanje uz infinity bazen s pogledom na more te trenutke čiste sreće četveročlane obitelji Rakitić.

Inače, Raquel i Ivan roditelji su 12-godišnje Altheje i 10-godišnje Adare, a čitava obitelj odnedavno živi u Splitu, gdje Rakitić obnaša dužnost tehničkog direktora Hajduka.