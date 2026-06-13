Bravo, Donna! Osječanka stigla od poraza u kvalifikacijama do velikog uspjeha

Donna Vekić (WTA - 76.) se nakon dvije godine ponovno plasirala u finale na WTA Touru svladavši u polufinalu WTA 500 turnira na travnatoj podlozi u londonskom Queen's Clubu domaću predstavnicu Katie Boulter (WTA - 73.) sa 6-1, 6-3 za 66 minuta.

Za 29-godišnju Osječanku to je 15. finale u karijeri na WTA Touru, u što se ne ubrajaju finala i naslovi na WTA 125 seriji, a posljednje je igrala također na travi, 2024. u njemačkom Bad Homburgu. Donna je do prilike za osvajanje petog naslova došla u statusu "sretne gubitnice" iz kvalifikacija, a svoje mjesto u glavnom turniru je dobila tek nakon što je Ukrajinka Marta Kostjuk bila prisiljena odustati od nastupa zbog ozljede.

Protiv Katie Boulter, koja je dan prije šokirala Jelenu Ribakinu u četvrtfinalu, Donna je odigrala uvjerljivo najbolji meč u ovom tjednu, o čemu svjedoči i podatak da je suparnicu ostavila bez ijedne prilike za 'break'. U prvom je setu dvaput oduzela servis britanskoj tenisačici i za pola sata osvojila prvu dionicu meča, a to je ponovila i u drugom setu te došla do prve pobjede u drugom međusobnom dvoboju s Boulter.

"Na travi je to obično tako, postajem bolja iz meča u meč, jer to dolazi s igranjem na ovoj podlozi. Ovdje se doista odlično osjećam, London doživljavam kao svoj drugi dom. Ovdje sam u mladosti često boravila i trenirala, stekla sam mnogo prijatelja. Ugodno mi je u Londonu", izjavila je Osječanka kojoj će ovo biti šesto finale u karijeri na travnatoj podlozi.

Osvojila je naslov u Nottinghamu 2017., a bez trofeja je ostajala u finalima turnira u Birminghamu (2013.), Nottinghamu (2019.), Berlinu (2023.) i Bad Homburgu (2024.).

Pobjedom nad Katie Boulter spriječila je mogući britanski obračun u finalu, jer će se u nedjelju za naslov boriti protiv bolje iz polufinalnog okršaja Emme Raducanu ( WTA - 42.) i Amerikanke Ive Jović (WTA - 19.). Raducanu je svoj četvrtfinalni meč morala dovršiti u subotu, u jednom trenutku se činilo i da je doživjela ozbiljnu ozljedu pri jednom padu, ali je na kraju ipak svladala Uzbekistanku Kamilu Rahimovu sa 6-3, 7-5.