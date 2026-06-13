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Čilić zaustavljen u četvrtfinalu Hertogenboscha: Medvjedev slavio nakon tri seta

Čilić zaustavljen u četvrtfinalu Hertogenboscha: Medvjedev slavio nakon tri seta
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Foto: René Nijhuis/Alamy/Profimedia

Ovo je bio njihov peti međusobni ogled i četvrta pobjeda ruskog tenisača.

13.6.2026.
15:45
Hina
René Nijhuis/Alamy/Profimedia
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Hrvatski tenisač Marin Čilić zaustavljen je u subotu u četvrtfinalu teniskog ATP turnira u Hertogenboschu, bolji od njega je nakon sat i 48 minuta igre sa 6-2, 3-6, 6-1 bio osmi tenisač svijeta Rus Daniil Medvjedev.

U meču koji je prekinut jučer zbog kiše kod rezultata 1-1, Čilić je pet puta gubio svoj servis, a suparniku ga je uzeo tri puta. Ono što je presudilo bile su neprisiljene greške kojih je Čilić napravio dvostruko više od Medvjedeva - 38 naprama 19. 

Ovo je bio njihov peti međusobni ogled i četvrta pobjeda ruskog tenisača.

Marin čilićDaniil MedvjedevTenis
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