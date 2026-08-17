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City ekspresno pronašao zamjenu za Rodrija: Plaćaju čak 100 milijuna eura!

City ekspresno pronašao zamjenu za Rodrija: Plaćaju čak 100 milijuna eura!
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Foto: Every Second Media, Every Second Media/Alamy/Profimedia

Bouaddi je najkorisniji za momčad kad dirigira igrom iz pozadine

17.8.2026.
16:13
Sportski.net
Every Second Media, Every Second Media/Alamy/Profimedia
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Nakon s Barcelonom dogovorili transfer svjetskog prvaka sa Španjolskom i najboljeg igrača ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva Rodrija, u Manchester Cityju su ekspresno pronašli zamjenu, a radi se o 18-godišnjem marokanskom reprezentativcu Ayyoubu Bouaddiju.

Prema pisanju engleskih medija, "Građani" su u poodmakloj fazi pregovora s Lilleom o dovođenju mladog marokanskog veznjaka čiju vrijednost francuski prvoligaš procjenjuje na 100 milijuna eura. Čelnici kluba s Etihada žele do kraja ovog tjedna zaključiti taj transfer.

Bouaddi je skrenuo pozornost na sebe igrama na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu, na kojem je bio u početnoj postavi u pet od šest utakmica marokanske reprezentacije koja je svoj put završila u četvrtfinalu porazom od Francuske (2-0).

Bouaddi je za prvu momčad Lillea debitirao u listopadu 2023., tri dana nakon što je proslavio 16. rođendan. Odigrao je ukupno 88 utakmica za francusku momčad koja je prošlu sezonu završila na trećem mjestu u Ligue 1 te time izborila nastup u ligaškom dijelu Lige prvaka.

Bouaddi je najkorisniji za momčad kad dirigira igrom iz pozadine, a njegova uloge je komplementarna s pozicijom ovoljetnog pojačanja Cityja Elliota Andersona, koji se ugodno osjeća kao vezni igrač u prostoru između dva šesnaesterca, kao i na pozicije "šestice" koju igra u engleskoj reprezentaciji.

RodriManchester City
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